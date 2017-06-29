В Запорожье военные рубились в мини-футбол

В канун Дня Конституции в областном центре состоялся турнир по мини-футболу среди военных подразделений Запорожского гарнизона.

Инициатива проведения в Запорожье соревнований под лозунгом «Воины Украины – воинам АТО» принадлежит областному военному комиссару полковнику Александру Беде.

Как сообщил пресс-офицер 55-й артбригады Андрей Безрук, в турнире приняли участие команды Военной службы правопорядка, воинской части 3029 Нацгвардии Украины, военнослужащих 55-й ОАБр, Службы безопасности Украины и сборная военных комиссариатов Запорожья.

В матче за третье место встретились команда 55-й артбригады и сборная военных комиссариатов Запорожья — артиллеристы оказались сильнее. В финале сборная Нацгвардии победила сборную областного военного комиссариата.