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В Запорожье первый собственный трамвай проходит испытания

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user444
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Первый собранный в Запорожье трамвай уже проходит испытания на линии, пока без пассажиров. Таковы требования правил технической безопасности. Сегодня трамвай курсирует между трамвайным депо и остановкой железнодорожный вокзал «Запорожье-І».

Как рассказал начальник службы подвижного состава КП «Запорожэлектротранс» Олег Переверзев, собранный трамвай должен «откатать» пятьдесят часов на линии. После этого представители специализированного института обследуют его. В случае выявления недоработок потребуют их устранить. Следующий этап – двадцать часов испытаний на линии с пассажирами. После этого проверка специальной комиссией, выдача необходимой документации, подтверждающей готовность трамвая к работе.

Напомним, на базе КП «Запорожэлектротранс» будет собрано четыре современных трамвая. Первый из них проходит испытания на линии. Продолжается сборка второго трамвая, для третьего получен корпус и ведётся подготовка к сборке.

По словам директора трамвайного депо КП «Запорожэлектротранс» Александра Горохова, это трамваи с измененным корпусом, частично низкопольные, то есть приспособленные для проезда людей с ограниченными возможностями. Вагоны оборудуют современной системой управления, новейшей тормозной системой.

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1 КОММЕНТАРИЙ

  1. ума хватило сделать бесшумный трамвай или как ? ГРОХОТ ,ВИБРАЦИЯ -в доме по ул.Поштова 32-А , превышают ВСЕ ДОПУСТИМЫЕ НОРМЫ В ДЕСЯТКИ РАЗ …

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