В лесу под Запорожьем до смерти забили человека

Уже бывшего работника Запорожского лесхоза начали судить за жестокое избиение селянина, который скончался от побоев.

По информации пресс-службы прокуратуры Запорожской области, в суд направлен акт по обвинению работника Запорожского лесоохотничьего хозяйства, который совершил особо тяжкое преступление — умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевших.

В феврале этого года работник лесоохотничьего хозяйства, находясь под воздействием алкоголя, избил жителя села Вольнянского района, нанося удары по телу и по голове. Получив тяжелые телесные повреждения, спустя некоторое время мужчина скончался.

Что послужило причиной смертельной расправы лесника над селянином, пресс-служба не посчитала нужным сообщить. Кстати, подсудимому грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.