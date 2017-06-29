Запорожские сыщики ахнули, проведя обыск в жилище рецидивиста (ВИДЕО)

В Запорожье вор-рецидивист тащил из квартир все подряд: предметы гигиены, часы и куртки.

После задержания подозреваемого и проведения обыска в его жилище, сыщики ахнули — квартира напоминала склад вещей. Среди украшений валялись предметы гигиены, часы, документы, одежда, бытовая техника, сумки и барсетки, шляпы и жакеты. Все то, что злодей не успел сбыть на рынках и ломбардах.

Выяснилось, что вещи принадлежали людям из обворованных преступником жилищ — свыше двадцати квартир!

По информации пресс-службы Нацполиции в Запорожской области, 37-летний ранее неоднократно судимый горожанин проникал в квартиру с помощью подбора ключей или взламывая замки.

Уже доказана причастность ныне арестованного мужчины к свыше 20 кражам. В отношении него продолжается расследование по ч.3 ст. 185 УК «Кражи с проникновением». Ему грозит 6 лет лишения свободы.