Запорожский дебошир, побивший полицейского в райотделе, сядет за решетку

Мужчине, который причинил телесные повреждения полицейскому в райотделе, грозит до пяти лет лишения свободы, передает пресс-службе прокуратуры региона.

«35-летний ранее судимый житель Запорожья был приглашен работником патрульной полиции в Александровское отделение полиции для составления административного протокола о насилии в семье. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, злоумышленник начал нецензурно выражаться в адрес инспектора дежурной части. После того, как последний предложил гражданину П. пройти к участковому инспектору полиции для оформления соответствующих документов мужчина категорически отказался выполнять законные требования работника полиции и умышленно причинил телесные повреждения инспектору дежурной части», – говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Запорожской области.

Злоумышленника сразу задержали согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и по ходатайству прокуратуры ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 345 УК Украины, а именно умышленного причинения работнику правоохранительного органа легких телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей. Санкция за совершенное преступление предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.