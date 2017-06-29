Мэр Запорожья Буряк уверен, что часть горожан получают качественную питьевую воду

Городской голова Владимир Буряк провёл выездное совещание на территории ДВС №2 КП «Водоканал», которая обеспечивает питьевой водой правобережную часть Запорожья, а также прилегающие территории Запорожского района.

По словам генерального директора КП «Водоканал» Алексея Никифорова, при монтаже узла аммонизации использовано современное немецкое оборудование. Оно даёт возможность существенно снизить количество хлора в воде за счет применения аммонизации. Установка была запущена в мае текущего года. Уже в первый месяц ее работы было получено снижение дозы хлора в подготавливаемой питьевой воде в 4 раза.

За счет аммонизации удаётся избежать образования побочных продуктов хлорирования, а также продлить эффективное действие применяемого при подготовке воды хлора в водораспределительной сети города. Таким образом, улучшается качество питьевой воды, обеспечиваются ее стабильные бактериологические показатели, соответствующие действующим санитарным нормам.

— Это серьёзный объект для Запорожья, ведь он обеспечивает водой правобережную часть города, прилегающие территории области. Установка узла аммонизации позволила отказаться от старой технологии, когда при подготовке воды использовался только хлор. Сейчас мы в четыре раза сократили дозу хлора в воде. Запорожцы получают более качественную питьевую воду, — сказал Владимир Буряк.

Городской голова подчеркнул, что это только часть работ по модернизации ДВС №2. Также планируется завершить реконструкцию хлораторной. Новый проект — модернизация энергопотребления водопроводной станции второго подъёма на ДВС №2, с установкой более экономичных насосов.

Первый этап этого проекта – подготовительные работы и организация новой схемы подачи воды по двум направлениям планируется реализовать в текущем году. Также в этом году будет подготовлена проектная документация модернизации энергопотребления насосной станции второго подъема.

Окончательная реализация проекта намечена на 2018 год. Его общая стоимость около 4.7 млн. грн. Прогнозируемая экономия затрат на электроэнергию составит порядка 800 тыс. грн. в год (без НДС). Это особенно важно в условиях продолжающегося роста тарифов на электроэнергию.

— Очень важно, что как на установку узла аммонизации так и на модернизацию энергопотребления не будет потрачено ни одной бюджетной гривны. КП «Водоканал» реализует эти проекты за счёт собственной инвестиционной программы. Это значит, что предприятие развивается, повышает качество предоставляемых услуг. От этого выиграют запорожцы, которые будут продолжать получать качественную питьевую воду, соответствующую всем стандартам, — заявил Владимир Буряк, цитирует своего патрона пресс-служба.