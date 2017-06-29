По ночному Запорожью бродил окровавленный пироман с топором в руке (ФОТО)

В Запорожье пьяный мужчина с топором в руке напал на сторожа гаражного кооператива, а затем поджег сторожку. Задержали явно неадекватного человека в приемном покое больницы, куда он пришел за помощью.

По информации пресс-службы патрульной полиции Запорожья, сегодня ночью инспекторы получили вызов: негодяй избил сторожа гаражного кооператива, расположенного на ул. Фортечной, а потом поджег сторожку.

Избитый сторож заявил, что около часа ночи к нему заявился пьяный гражданин с топором в руке и начал требовать от него адрес, по которому проживает сын руководителя гаражного кооператива. Дескать, есть вопросы, которые он решит с помощью топора.

После отказа предоставить информацию, пришелец избил 75-летнего сторожа и поджег комнатку, где обитали сторожа кооператива, после чего скрылся во тьме.

Налетчика обнаружили в больнице, куда тот сам обратился за помощью. После получения медпомощи, дебошира пригласили в Александровское отделение полиции. Дескать, милок, поведай, пошто делов-то наворотил на три статьи УК?