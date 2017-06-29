Труп юного жителя Запорожья из реки вытащили водолазы, а второго парня откачали

Вчера, 28 июня, на пляже Заводского района Запорожья произошло печальное событие — утонул 13-летний парень.

Водолазы-спасатели подняли на поверхность тело подростка и передали сотрудникам полиции для проведения медэкспертизы.

Напомним, позавчера, 27 июня, похожий случай, но только со счастливым концом также произошел в Запорожье. Парень нырнул с пирса в Днепр и не вынырнул. К счастью, рядом находившиеся отдыхающие вытащили утопленника из воды без сознания.

Прибывшие медики привели в чувство 15-летнего парня и доставили его в больницу в состоянии средней степени тяжести.