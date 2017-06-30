В Запорожье поймали наглого вора «двухколесных» (ФОТО)

Запорожанка оставила свой велосипед, пристегнув его замком возле одного из рынков. Позже, вернувшись к транспортному средству, велосипедистка не нашла его. Неизвестный угнал «железного коня».

Как рассказали «Верже» в пресс-службе полиции, обнаружив пропажу, потерпевшая вызвала правоохранителей. Очевидцы рассказали патрульным, что злоумышленник уехал в сторону автовокзала.

Мужчину, подходящего по описанию, обнаружил один из экипажей. Угонщик уже успел избавиться от велосипеда. Полицейские нашли транспортное средство и конфисковали его.

Вор будет наказан. Ведется следствие.