Домой Новости В Запорожье поймали наглого вора «двухколесных» (ФОТО)

В Запорожье поймали наглого вора «двухколесных» (ФОТО)

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user444
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Запорожанка оставила свой велосипед, пристегнув его замком возле одного из рынков. Позже, вернувшись к транспортному средству, велосипедистка не нашла его. Неизвестный угнал «железного коня».

Как рассказали «Верже» в пресс-службе полиции, обнаружив пропажу, потерпевшая вызвала правоохранителей. Очевидцы рассказали патрульным, что злоумышленник уехал в сторону автовокзала.

Мужчину, подходящего по описанию, обнаружил один из экипажей. Угонщик уже успел избавиться от велосипеда. Полицейские нашли транспортное средство и конфисковали его.

Вор будет наказан. Ведется следствие.

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