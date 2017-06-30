Депутату Запорожского облсовета от «УКРОПА» пытаются «сшить» дело о сепаратизме?

Сотрудники УСБУ провели обыск в квартире депутата от фракции партии «УКРОП» в Запорожском облсовете Дмитрия Зотова.

Вчера в жилище депутата автоматчики выломали входную дверь, чтобы попасть в квартиру для проведения обыска и цинично приказали лечь на пол.

Как сообщил глава фракции «УКРОП» в Запорожском горсовете Михаил Прасол, поводом для обыска стало участие депутата Зотова в организации митинга с бойцами АТО под стенами запорожского Госгеокадастра.

«Но Дмитрию Зотову хотят «пришить» сепаратизм и придуманную связь с «ДНР». Это абсурд», — заявил Прасол.