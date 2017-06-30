Жара и большегрузные авто уничтожают дороги в Запорожском регионе

В Запорожской области перевозчиков-нарушителей штрафуют за разрушение дорог грузовиками, превышающими допустимый вес.

По информации пресс-службы Запорожской облгосадминистрации, сохраняется, к сожалению, печальная тенденция превышения тяжеловесными транспортными средствами нормативных весовых параметров.

А это приводит к разрушению автомобильных дорог общего пользования области, особенно в дневное время, когда температура воздуха превышает 28 градусов.

По результатам работы двух передвижных комплексов габаритно-весового контроля, установленных на дорогах общего пользования государственного значения Н-08 Борисполь-Днепропетровск-Запорожье, М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск, вблизи г. Бердянск, уже проверено 1 740 транспортных средств, из них у 61 грузовика выявлены нарушения весовых параметров. Наложено взыскание в размере 11 162 евро, из которых уже оплачено 54 014 гривен.