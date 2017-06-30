Запорожец поджег охранника в сторожке (ФОТО)

В Запорожье патрульные получили вызов о пожаре на улице Крепостной. На месте происшествия уже работала бригада по устранению пожара – горела сторожка.

Во время проверки в сторожке патрульные обнаружили 75-летнего мужчину, который прятался в подвале от пожара. Пострадавший рассказал патрульным, что на него напал неизвестный ему мужчина с топором, который требовал у него личные данные сына руководителя кооператива. Якобы между ними произошла ссора и он его ищет.

Пострадавший отметил, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, после отказа предоставить информацию, он нанес телесные повреждения сторожу и поджег сторожку, после чего скрылся в неизвестном направлении. На место сторожу вызвали скорую, его с многочисленными травмами доставили в городскую больницу.

Ориентирование в отношении подозреваемого, который совершил нападение, передали всем экипажам города. Во время отработки полученной информации в городской больнице патрульные обнаружили мужчину, который подходил по приметам и имел телесные повреждения и был полностью в крови. Сторож его узнал. На место вызвали следователей, мужчины патрульные пригласили в Александровское отделение полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств.