Запорожец, угнавший авто, попал на нем в аварию

Запорожские патрульные задержали подозреваемого в угоне авто, попавшего в ДТП при попытке убежать. Вызов на 102 о подозрительном мужчине на улице Сталеваров поступил от очевидца.

Женщина увидела, как подозрительный мужчина находился у Mitsubishi Eclipse оранжевого цвета. Также она сообщила, что неизвестный проник в салон и пытался уехать. После чего проехал несколько метров и врезался в киоск и покинул автомобиль. Затем мужчина снова вернулся и не отходил от транспортного средства.

Угонщиком оказался 30-летний приезжий житель, который в дальнейшем был доставлен в Вознесеновский отдел полиции. Инспекторы установили владелицу автомобиля и сообщили ей о попытке угона. При осмотре автомобиля патрульные заметили повреждение бампера.

На место вызвали следователей Вознесеновского отделения полиции.