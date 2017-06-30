Запорожская банда продала полицейским оружие из зоны АТО (ФОТО)

Запорожские правоохранители обезвредили организованную группу, занимающуюся торговлей оружия.

«Сотрудники управления уголовного розыска и следственного управления совместно с сотрудниками управления Службы безопасности Украины в Запорожской области во время проведения оперативно-розыскных мероприятий обезвредили общественно-опасную преступную группу, которая занималась приобретением, хранением, сбытом и ношением огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств на территории Запорожской области », — рассказал начальник ГУНП в Запорожской области Олег Золотоноша.

В ходе документирования преступной деятельности правоохранители приобрели у злоумышленников 20 гранат РГД-5 и 20 Ф-1, 7 шт. РПГ-18 и 120 подствольных гранат ВОГ-25.

В настоящее время уже установлено, что оружие поступало из зоны проведения АТО. При продаже огнестрельного оружия и боеприпасов оперативники задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины 34-летнего жителя Розовского района. Также в ходе проведения следственно-оперативных мероприятий установлена ​​причастность к незаконному обороту оружия еще 3 человек.

Также в местах возможного хранения огнестрельного оружия и боеприпасов правоохранители провели плодотворные обыски.