Запорожская область пытается спасти морские курорты (ФОТО)

В Кирилловски Запорожской области коммунальщики пытаются спасти пляжи и курортный сезон от водорослей. Ежедневно сотрудники коммунального хозяйства удаляют по 10 тонн растительности с пляжей.

Местный горсовет пишет, что работы проводятся каждый день рано утром — с 5-ти до 10-ти утра. На пляжах трудится два трактора с прицепами и коммунальные работники с местными жителями.

Говорится, что один из пляжей ужа практически чист.

Напомним, что обилие зелени в морской воде и на берегу стало пугать местных отдыхающих. Проблема распространилась также на Приморск и Геническ.