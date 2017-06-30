Запорожская полиция нашла брошенного малыша (ФОТО)

Инцидент произошел в Запорожье на улице Посадочной. Местные жители обратились в полицию, после того как увидели, что во дворе бегает раздетый ребенок.

Прибывшие патрульные попытались пообщаться с малышом. Он был грязным, голодным и испуганным. Вместе с горожанами его искупали, одели и накормили.

Спустя время к копам подошла 24-летняя женщина и заявила, что является мамой ребенка. Она рассказала, что оставила сына малознакомому мужчине и пошла по делам.

На гражданку составили админпротокол за невыполнение родительских обязанностей.