Из-за фатального выстрела запорожец мог лишиться важного органа

Вчера, 29 июня, в горбольницу Мелитополя доставили 26-летнего запорожца. Мужчину сразу поместили в хирургическое отделение, где сделали операцию по удалению пули, выпущенной из травматического оружия.

Хирургическое вмешательство произошло в лобковой части тела. Врачи констатировали, что попади пуля чуть ниже и пострадавший мог лишиться члена.

Оказалось, что потерпевший получил ранение во время задержания после совершения им уголовного правонарушения. Обстоятельства ЧП пока неизвестны.

Напомним, что в мае в Мелитополе случилось похожее ЧП. Пьяный 28-летний мелитопольчанин был доставлен в больницу машиной «скорой помощи» с огнестрельным ранением передней стенки желудка и скальпированным ранением полового члена.