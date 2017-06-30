Кирилловка установила веб-камеры высокой четкости в Бердянске и Геническе

Кирилловка постепенно расширяет географию онлайн трансляций с побережья Азовского моря в Украине. Летом 2017 года пользователи интернет-сети смогут увидеть через монитор компьютеров не только любимый курорт, но и Бердянск и Геническ, причем в беспрецедентно высоком качестве, пишет Вместе.

Сделать украинские курорты максимально открытыми для туриста – основная задача проекта, объединившего владельцев отельного бизнеса и редакцию НИАП «Кирилловка.Укр», совместными усилиями которых на азовском побережье и были установлены новые веб-камеры высокой четкости.

Ракурс веб-камеры в Бердянске, размещенной на границе с Третьим Пляжем, охватывает набережную, которая сегодня является сердцем города, инфраструктурным, развлекательным центром курорта и просто популярным местом для прогулок и фотоссесий отдыхающих и гостей города.

Веб-камера в Геническе с видом на море и пляж, установленная на здании отеля «Нариман», также позволяет увидеть самую оживленную часть побережья Азовского моря и частично — улицу Дружбы Народов внизу местной «Потемкинской» лестницы, вдоль которой сосредоточены торговые и развлекательные объекты.

Таким образом, потенциальные туристы, постоянные гости рекреаций на Азовском море и случайные посетители интернет-страниц, получили возможность увидеть курорты и сравнить их инфраструктуру, природные данные, предлагаемый уровень сервиса.

— Это не первые веб-камеры на Азовском море,- говорит главный редактор НИАП «Кирилловка.Укр», Евгений Смельчаков, — в рамках одной только Кирилловки мы поддерживаем круглосуточную онлайн трансляцию из более 20 точек. Отличие нового оборудования – высокая четкость картинки, которая позволяет показать курорты максимально реалистично и в деталях, с тем чтобы украинцы при выборе места отдыха смогли опираться на достоверные данные, а не на отзывы, которые в ряде случаев несут информацию, далекую от действительности.

О необходимости качественной веб-трансляции рассказал Нариман Аблязов, представитель администрации отеля «Нариман» в Геническе.

— В трансляциях с веб-камер высокой четкости в равной степени заинтересованы и потенциальные туристы, и владельцы отельного бизнеса. Одним это дает возможность познакомиться с курортом еще до приезда на него, другим – продемонстрировать регион и текущую ситуацию на нем наиболее открыто. Это повышает предсказуемость отдыха и, как следствие, укрепляет репутацию отеля и курортного региона в целом, — заверил эксперт.

Кроме Геническа и Бердянска, оборудование, передающее видео высокого качества, установлено на косе Бирючий Остров и в самой Кирилловке. Трансляция из заповедной зоны Бирючьего позволяет наблюдать за островным отдыхом в природоохранном биосферном комплексе.

В самой же Кирилловке в настоящий лидерство в плане качества трансляции принадлежит самой узнаваемой базе отдыха «Водный Мир». В этому году данная база отдыха установила 2 новые панорамные веб-камеры с видом на территорию, море и лиман, которые наряду с онлайн-погодной станцией подтвердили ее технологическое превосходство на курорте.

— Нужно не только построить лучшую в Кирилловке базу отдыха, но и преподнести данный информационный повод общественности. Ведь в плане инфраструктуры и сервиса мы хоть и медленно, но все таки движемся в сторону популярных зарубежных курортов, таких как Турция и Египет. Теперь же даже если даже в лоб сравнить картинку из Xanadu Resort с нашей базой отдыха, то визуально уже сложно отдать предпочтение туркам. Все наши недочеты, которые были в прошлые годы, мы постепенно устраняем, в т.ч. в этом году была запущена машина для автоматизированной очистки песка на пляже, а новые веб-камеры, которые уже установлены или планируются к запуску, помогут общественности оценить наши достижения, не вставая из-за компьютера, — прокомментировал новинки представитель базы отдыха «Водный Мир», Лев Шенкман.

Напомним, все веб-камеры, установленные на побережье Азовского моря при содействии редакции проекта «Кирилловка.Укр», ведут высококачественную он-лайн трансляцию в режиме реального времени круглый год. Большинство из них поддерживает передачу звука.