Работу СМИ в Запорожской области «подкосил» компьютерный вирус

Вирус Petya A добрался и до мелитопольских телевизионщиков, сообщает news.mspravka.info.

Вирус попал на рабочие компьютеры телекомпании «МТВ – Плюс» через бухгалтерскую программу. Правда программисты и техперсонал телевидения сработали оперативно и хоть и с трудом, но передачи вышли во время и в полном объеме.

Отмечается, что от хакерской атаки пострадали и другие СМИ Мелитополя. Так из-за вирусной атаки Издательский дом «Керамист» не смог вовремя напечатать газеты «Курьер» и «Наш город» и читатели их получили на день позже.