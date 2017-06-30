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Работу СМИ в Запорожской области «подкосил» компьютерный вирус

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user444
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Вирус Petya A добрался и до мелитопольских телевизионщиков, сообщает news.mspravka.info.

Вирус попал на рабочие компьютеры телекомпании «МТВ – Плюс» через бухгалтерскую программу. Правда программисты и техперсонал телевидения сработали оперативно и хоть и с трудом, но передачи вышли во время и в полном объеме.

Отмечается, что от хакерской атаки пострадали и другие СМИ Мелитополя. Так из-за вирусной атаки Издательский дом «Керамист» не смог вовремя напечатать газеты «Курьер» и «Наш город» и читатели их получили на день позже.

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