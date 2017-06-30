Россия столкнется с экологической катастрофой из-за оккупации Донбасса

Последствия затопления оккупационными силами РФ шахт Донбасса будут ощущаться в регионе и на территории самой России ближайшие 10 лет.

Об этом заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, передает 5 канал.

«Законы физики одинаково действуют и на территории Украины, и на территории Соединенных Штатов и в любом месте. По результатам доклада (НАН по гуманитарной катастрофы на Донбассе), Донбасс уже обречен в течение десяти максимум лет. Уже начаты такие процессы, которые локализовать невозможно», — предупредил он.

При этом, по словам Туки, с экологической катастрофой столкнется и сама Россия, так как загрязненная радиацией вода пойдет и на ее территорию.

Он также отметил, что 88% резервных источников питьевой воды на подконтрольной Украине территории Луганской области признанные непригодными для использования в быту.