В Запорожской области зеки открыли «бойцовский клуб»

Стычка на ножах двух товарищей в Запорожской области завершилась почти трагически — один в полиции, другой в больнице.

Инцидент произошел в селе Камыш-Заря. Двое ранее судимых соседа повздорили, и один решил урегулировать конфликт с помощью ножа.

Во дворе между мужчинами 53 и 76 лет произошла потасовка, в ходе которой старший ударил ножом младшего. Пострадавшего с ножевым ранением туловища госпитализировали в местную больницу, а нападавшего увезли в отделение.

Согласно инкриминируемой статье подозреваемому светит 8 лет тюрьмы за умышленное тяжкое телесное повреждение.

Следствие продолжается.