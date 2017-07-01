В России начали говорить о грандиозном обвале рубля

Россию ожидает «либо дефолт, либо Павловская реформа номер» два считает известный финансовый аналитик.

Такой прогноз Демура сделал во время одного из своих последних семинаров, пишет «Русский монитор».

По его словам деятельность российских финансовых властей привела к тому, что рубль превратился в объект для так называемого carry trade (игра на облигациях и разницах процентных ставок. – Прим.ред.). При этом ЦБ РФ долгое время поддерживал стабильность экономики путем «заякоривания» инфляционных ожиданий, экономические власти РФ, поддерживали высокую ставку, делая кредиты практически нерентабельными для экономики. В то время как иностранных инвесторов привлекает «жирная доходность по российских облигациям». Подобная ситуация по словам Демуры не может продолжаться долго.

Ситуацию в российской экономике усугубляется нездоровыми тенденциями экономики США, в которой наблюдается рост инфляции и снижение ВВП. Финансовый аналитик охарактеризовал ситуацию, как очень серьезную. «При мультипликаторах, которые, находятся внизу , начинается разгон инфляции». В этих условиях традиционные ответные меры финрегулятора в виде повышения ставок, по мнению Демуры могу привести к катастрофическим последствиям.

В этой ситуации Демура считает, что у рубля еще «есть лето», в том смысле, что по крайней мере до середины августа, рубль может еще удержаться. Но уже в конце лета, или в начале осени, национальную валюту может ожидать «грандиозный обвал», предупреждает аналитик.

Кроме того, эксперт обратил внимание на ухудшающуюся внешнеполитическую ситуацию. Так, некоторое время назад, во время президентского ралли Трампа, капиталы побежали в Россию, рассчитывая на скорую отмену санкций, а сегодня начался обратный процесс, и инвесторы покидают страну, потому, что стало очевидно, что санкции сняты не будут. Кроме того, тревожным звоночком для российских властей должно стать и то, что в западных СМИ идет «волна демонизации российских властей», в том числе президента РФ Владимира Путина.

Демура проводит аналогию, с информационной кампанией, которую вели западные СМИ против Саддама Хуссейна. Причем, по словам аналитика, есть большое сходство даже в деталях: в свое время Саддам Хуссейн, думал, что Запад дал ему понять, что не намерен вмешиваться в том, случае, если Саддам заберет Кувейт.

Путин, которого Демура называет «продуктом PR технологий, пустым местом в человеческом плане», тоже не сомневался, что никаких серьезных последствий за захват Крыма не последует и «заглотил наживку». Кроме того, по словам Демуры, российским властям не стоит рассчитывать на поддержку пресловутых «84 процентов». Во-первых, ни в одной революции так называемые «ширнармассы» ничего не решают — решает активное меньшинство. Во-вторых, у людей, у которых, «сильно опустел холодильник», начинает что-то «шевелиться в голове». Даже те, кто по словам Демуры, «носился с колорадскими ленточками», все чаще вспоминают, что еще «совсем недавно у них были дешевые иномарки, они ездили в Турцию, ездили по заграницам». Теперь им приходится «пересаживаться на Жигули и ездить в какие-то непонятные Сочи или в Крым через Керченскую переправу».

В 2017 году нас ждут великие события и потрясения, в том числе и с рублем, резюмировал Демура.