Жительница Запорожья жестоко пресекла поползновения «кавалера»

На днях в Днепровском районе города произошло нестандартное происшествие. Около половины двенадцатого ночи 24-летняя запорожанка возвращалась домой, как вдруг к ней начал приставать неизвестный мужчина.

По словам девушки, злоумышленник хотел ее изнасиловать и ограбить. Однако налетчик недооценил свою жертву, и в качестве «трофеев» на память он получил синяки и ссадины.

Можно сказать, что он чудом унес ноги. Как позже сообщила инспекторам пострадавшая, несколько лет назад она занималась рукопашным боем, добытые знания и помогли ей избежать изнасилования. Писать заявление храбрая девушка отказалась, пишет Наш город.