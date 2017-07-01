На Хортице нашли новый исторический объект (ФОТО)

В Запорожье на Хортице открыли новый туристический объект: «Святилище б. Каракайка». Как рассказал «Верже» гендиректор заповедника Максим Остапенко, святилище находится возле комбината «Запорожсталь».

Это святилище еще в 2013-м году нашел, прогуливаясь, Дмитрий Никоненко. Пару лет объект эпохи бронзы проходил музификацию. Сейчас его могут посмотреть все гуляющие по Хортице.

«Объект возрастом примерно 3-4 тысячелетия сначала использовался, как культовое сооружение. Установленный здесь жертвенный сохранился, также есть камень, указывающий на место захода солнца в день летнего солнцестояния. Скифы также использовали святилище. Здесь были захоронения, позже их разграбили. Объект немного повредил немецкий окоп, обустроенный через святилище во Второй мировой войне», — рассказал гендиректор.