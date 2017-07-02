Воздушная гимнастика в Запорожье — искусство воздушного танца

Наверное, любой человек, в детстве приходя в цирк, с восторгом смотрел на воздушных гимнастов, которые с невероятной легкостью и грациозностью выполняли опасные, а иногда и крайне сложные трюки под куполом. Благодаря тренеру по воздушной гимнастике Анастасии Шостак в цирковом искусстве попробовать себя может каждый

Анастасия, расскажите о себе, как у вас возникло желание заниматься воздушной гимнастикой?

Я захотела стать воздушной гимнасткой еще в детстве, в раннем возрасте, примерно в классе третьем. К нам в школу пришли выступать воздушные гимнастки из цирковой студии. Они настолько меня покорили этим видом спорта, а также своей гибкостью, грациозностью и красотой, что я решила стать цирковой артисткой. С большим нетерпением ждала свою первую тренировку, после которой окончательно поняла, что это мое и я хочу посвятить этому увлечению свою жизнь. В Запорожье я занималась в цирковой студии «Эдельвейс», после поступила в Киевскую муниципальную Академию эстрадного и циркового искусства имени Леонида Утесова на факультет эстрадно-циркового искусства. Закончив академию, я стала ездить за границу по контракту с эстрадными номерами, но так сложились обстоятельства, что пришлось вернуться обратно в Запорожье. Здесь я поняла, что воздушная гимнастика для промышленного города — относительно новое направление, и решила заняться тренерской деятельностью. Мне это очень понравилось, и уже на протяжении 4 лет тренирую всех, кто хочет обучиться воздушной гимнастике и прикоснуться к цирковому искусству.

Помните свою первую тренировку в качестве тренера? Как она проходила?

Да, очень хорошо помню. Конечно, я переживала и волновалась. Хочу сказать, что есть разные полотна.

Инвентарь для профессионалов изготовлен из специальной ткани, которая хорошо тянется, и для новичков, соответственно, из неэластичного материала. Я всегда занималась на профессиональных полотнах, но, придя в зал, обнаружила, что там полотна для начинающих. Тренировка у меня должна была начаться примерно через час, и необходимо было за такой короткий промежуток времени понять, как работать с непрофессиональными полотнами. Но все прошло хорошо, занятие я провела успешно.

Какие характерные особенности отличают воздушную гимнастику от других видов спорта?

Здесь обязательно должна присутствовать хорошая физическая подготовка. У многих складывается впечатление, что можно прийти на тренировку, «поболтаться» в полотнах, и на этом все. Но нет, здесь так не получится. Во время занятий у человека вырабатываются выносливость, сила, появляется растяжка. В воздушной гимнастике одновременно работают все группы мышц человека — и руки, и спина, и ноги. Далеко не все виды спорта могут этим похвастать. Конечно, ученики начинают постепенно увеличивать нагрузку, от легких упражнений переходят к более сложным. Даже легкие элементы со стороны кажутся довольно простыми, но на самом деле в них заложена большая координация и сила.

Если у человека не очень хорошая физическая подготовка, как тогда ему быть?

Если он хочет заниматься, то смело может это делать. Я оцениваю человека по его возможностям и даю те элементы, которые ему под силу. Сразу не заставлю делать «обрывы» или еще какие-то сложные трюки. Начинается все с элементарных «замоток» — сесть на шпагат, потянуть мышцы спины, сделать прогибы, повисеть на руках и т.д. Всем помогаю, где необходимо — подтолкну или подстрахую при выполнении элементов. В конце тренировки обязательно выполняем «подкачку» мышц, чтобы в дальнейшем можно было делать более сложные элементы.

В чем заключаются ваши практические занятия?

Первое, с чего начинаем — разминка, она длится 15 минут, за это время все прыгают, бегают и выполняют различные интенсивные и энергичные движения. Потом качаем мышцы спины и ног, а также растягиваемся, делаем шпагаты и мостики. Опять-таки, я оцениваю группу по силовым возможностям и даю соответствующие упражнения. Далее мы занимаемся на полотнах, разучиваем два-три элемента за тренировку, стараемся их разучить по отдельности и потом объединить в комбинацию. Делаем один элемент, спускаемся с полотен, отдыхаем и в следующем подходе делаем два элемента сразу на полотнах. Это необходимо для того, чтобы запомнить все тонкости новых упражнений. В конце тренировки, как я уже говорила, делаем «подкачку». Практически у всех девушек слабое место — руки. А при «подкачке» как раз интенсивно задействована именно эта часть тела и сильно качаются мышцы. Многие боятся, что после таких тренировок мышцы на руках будут большие, а для девушки это не очень красиво. Но я хочу развеять данный миф, тренировки проходят со своим весом, без дополнительных утяжелителей, и поэтому такие страхи лишние.

У вас в студии есть отдельно занятия с полотнами, кольцами и streching(растяжка), расскажите об этом подробнее.

— Сначала хочу рассказать о растяжке. В начале каждой тренировки мы разминаемся либо выполняем кардиоупражнения, далее делаем дополнительные упражнения, чтобы растянуть все мышцы. После чего постепенно переходим к шпагатам. Тем, у кого нет проблем со спиной, мы также растягиваем и спинные мышцы при помощи гимнастических элементов. Если же есть какие-либо проблемы со спиной, выполняем упражнения на вытяжение и расслабление позвоночника. Занятия на кольцах — это совершенно другое по сравнению с растяжкой и полотнами. Многие спрашивают, что же легче? Нельзя сравнивать, потому что идет абсолютно разная нагрузка. На полотнах нужно больше выносливости, поскольку много времени уходит на подготовку для элемента. В кольце необходимо меньше выносливости, но больше силы, в нем больнее заниматься, к примеру, остаются синяки. Также нужно больше растяжки и гибкости, чтобы выполнять красивые элементы. Здесь очень много граней. Многие приходят и изначально хотят заниматься на полотнах, потом пробуют кольца и понимают, что дальше уже не будут заниматься на полотнах. Нужно пробовать и выбирать для себя подходящий инвентарь.

У вас занимаются только девушки или и мужчины тоже?

Да, на мои тренировки приходили заниматься и мужчины. Раньше я думала, что на тренировках они сильнее девушек, но оказалось, что это не всегда так. Однажды у меня занималась пара, муж и жена, так вот именно женщина сделала больше упражнений и на протяжении всей тренировки была очень довольна. В свою очередь, ее муж выполнил пару упражнений, слез с полотен и наблюдал за женой. Также к занятиям я привлекла и своего парня, он — футболист, но и этот спорт ему понравился, теперь тоже ходит ко мне на тренировки, это помогает ему в футболе.

Есть ли какие-то противопоказания к занятиям?

Это — повышенное давление, слабый вестибулярный аппарат. Однако если у человека есть большое желание, то можно аккуратно выполнять упражнения. Необходим индивидуальный подход. Также не рекомендуют заниматьсяпри проблемах со спиной, к примеру, когда различные протрузии, грыжи. На полотнах мы разучиваем различные упражнения, к примеру, «обрывы», которые необходимо выполнять резко, иногда это травмоопасно.

С какого возраста можно заниматься воздушной гимнастикой?

От трех лет детям уже можно начинать ходить на тренировки. Но занятия проходят больше в игровой форме. Если у взрослых тренировка идет час-полтора, то у детей — максимум полчаса. Дети очень любят заниматься на полотнах. У меня тренировались четыре девочки от трех до четырех лет, и им было очень интересно в зале. Детские группы должны быть небольшие и проходить в формате индивидуальных тренировок. Малыши бывают разные, и кто-то бесстрашно может отпустить полотна, а это чревато последствиями. Во время занятий с ребятами необходим четкий контроль тренера. Также нужно постепенно давать физическую нагрузку на маленький и растущий организм.

Есть ли у вас увлечения помимо спорта?

Еще я увлекаюсь рисованием, в основном на одежде. Однажды я ставила девушке номер для выступления, и необходимо было разрисовать костюм. Мы столкнулись с тем, что не смогли найти подходящего нам мастера. Мне пришлось купить краски и начать рисовать. Меня это очень увлекло, и теперь я разрисовываю вещи себе, друзьям и, если нужно, костюмы для выступления девушкам. Когда работаешь тренером, приходится осваивать и новые профессии.

Ваши пожелания нашим читателям?

Не думайте, что воздушная гимнастика — очень сложный и опасный вид спорта, в нем все под силу каждому. Необходимо искать и развивать себя, а также совершенствовать свое тело. Любите себя и верьте в свои силы!

Анастасия КАНДЫБЕЙ