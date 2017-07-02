Зачем работники Запорожоблэнерго дважды в месяц снимают показания со счетчиков?

Кто ходит в гости по утрам, тот… контролер. Впрочем, ходят они не только по утрам, но и в обед, и в вечернее время. Ежемесячно в квартиры запорожцев приходят работники «Водоканала», «Теплосети» и «Запорожьеоблэнерго», чтобы снять показания с приборов учета и затем выставить счет жильцам за использованные кубы и киловатты. Такой контроль со стороны предприятий порой заставляет ощущать себя в своей квартире не хозяином, а заключенным в тюрьме строгого режима

За последние несколько месяцев контроль со стороны ПАО «Запорожьеоблэнерго» увеличился в разы. Запорожцы жалуются на то, что работники приходят по 2-3 раза в месяц, дабы снять показания. Зачем так часто ходить в одну и ту же квартиру — непонятно. Теоретически контролер должен облегчить жизнь владельцам квартиры, сняв под роспись показания с прибора учета. Но на практике все по- другому. Многие жалуются на хамское поведение контролеров. Яркий пример тому — рассказ жительницы областного центра Антонины Лященко. Женщина говорит, что контролер к ней ранее приходил раз в месяц, если ее не было дома, он оставлял бумаги. Но очередной визит запорожанке запомнился надолго.

— Ко мне второй раз за месяц пришел контролер. И я, не подумав, открыла ей двери своей квартиры. Вообще нашего контролера из облэнерго я знаю в лицо, в этом месяце она уже снимала показания. Новенькая контролерша, которой я открыла дверь, сразу начала хамить: «Почему так долго дверь не открывали? Магниты со счетчика снимали?» и ринулась к прибору учета. Я спросила у нее, почему снимают показания второй раз за месяц. Ответ этой девочки меня «убил»: «Я не знаю, кто к вам приходил раньше, я — контролер и снимаю показания». Не понимаю, неужели они не общаются друг с другом и не знают, в какой квартире уже снимали показания? — вопрошает Антонина Лященко.

Немало нареканий на работу ПАО «Запорожьеоблэнерго» высказывают запорожцы и на форумах. «Каждый месяц приходит контролер снимать показания электроэнергии. Я под подпись передаю показания счетчика, но каждый раз они немного отличались от тех, что в платежке. В принципе, вписывался в лимит по нормальной цене. Но в этот раз нам прислали очередную платежку, и у нас получилась огромная сума выше лимита. У всех такой «развод»?

Кто-то добивался правды в таком вопросе? В чем тогда смысл контролера? Что за мафия?» — пожаловался в «Типичном Запорожье» житель города, пожелавший остаться неизвестным.

В считанные часы данный пост собрал сотни комментариев от

запорожцев. Люди также сетовали на то, что те показания электроэнергии, которые фиксирует контролер под подпись владельца квартиры, и те, которые впоследствии выставляют в квитанции, разнятся, конечно же, не в пользу жителей города.

«Проблема сейчас у всех такая. В облэнерго это аргументируют тем, что контролеры не успевают ходить ко всем 1-го числа и снимать показания у всех абонентов. Поэтому они приходят к вам, фиксируют показания, а потом «дописывают», и выходит, что вы платите за 1,5 месяца», — пишет Алина Белик. «Контролер не только снимает показания, он еще и наличие пломб проверяет. И должны они это делать не реже чем раз в 3 месяца», — рассуждает Зоя Овчаренко.

Впрочем, в комментариях под постом было написано немало советов от тех, кто не хочет оказаться должником ПАО: «Телефон «горячей линии» «Запорожьео- блэнерго» — 0-800-504-502. Передавайте показания по этому телефону строго в период с 30 по 3 число. Оператору говорите: «Я передаю показания на 1 число», даже если вы звоните 30-го. Если к вам пришел контролер, например,15-го числа, вы показания, переданные на «горячую линию», называйте ей. И никогда никаких проблем не будет», — написала Инна Бех.

«Более полугода передаю показания на сайте облэнерго. Контролера не видела уже… Даже и не вспомню, когда в последний раз. Только бумажки в дверях периодически появляются (когда они приходят — для меня

загадка) о том, чтобы позвонить и передать показания — не вижу смысла, ведь я на сайте это сделала. А последняя «бумажка» меня вообще «убила». Суть ее такая, чтобы я сообщила своему контролеру, когда дома бываю. Это уже вообще ни в какие ворота! Раз в год пришли (и то с объявлением, что, мол, такого- то числа с указанием времени будет проводиться контрольное снятие показаний), зафиксировали цифры на счетчиках и все. Неужели деньги некуда девать? Сколько по городу этих контролеров? Разве это необходимо? Конечно, тарифы лучше повысить, чем извилины заставить шевелиться», — пишет Ирина Байрак.

ПОД НАДЗОРОМ КОНТРОЛЕРОВ

«Электропоставщик обязуется проводить не реже чем один раз в 6 месяцев контрольный осмотр приборов учета у бытовых потребителей в соответствии с утвержденными графиками», — об этом идется в постановлении Кабинета Министров Украины «Об утверждении Правил пользования электрической энергией для населения» (далее ППЭЭН), пункт 38.

Исходя из этого пункта, контролеры не должны приходить в квартиру ежемесячно, можно ограничиться одним визитом, например, в три месяца или полгода, дабы проверить наличие пломб и целостность прибора учета. В свою очередь в ПАО «За- порожьеоблэнерго» сообщили следующее: «Электропоставщик руководствуется требованиями п. 38 ППЭЭН (предыдущий абзац, — авт.) Таким образом, ежемесячно утверждаются графики обходов, согласно которым осуществляется контроль. Согласно этим графикам обходы могут быть ежемесячные, раз в два месяца и т.д., но не реже чем раз в 6 месяцев».

Более того, контролер имеет право снимать показания в одной и той же квартире два раза в месяц, даже если потребитель при этом передает показания по телефону или через сайт. Эти действия считаются правомерными, заверяют в ПАО, если в графике это предусмотрено.

Стоит отметить, что согласно ППЭЭН не имеет значения, кто снимает показания с приборов учета электроэнергии — потребитель или контролер (исключение, если в договоре между потребителем и поставщиком указано, что показания снимает только поставщик). Правда, в постановлении есть оговорка, что в том случае, если данные передает бытовой потребитель, поставщик имеет право контролировать правильность передачи данных, т. е. приходит в квартиру с проверкой.

Впрочем, не так страшен контроль, как суммы, выставленные в квитанциях, которые нередко возникают «с потолка», что называется. Часто причиной нареканий становится то, что реальное количество киловатт и то, что выставлено в платежке, отличается. Случается это из-за того, что потребитель передает показания, например, 30 числа каждого месяца по телефону или через сайт, а контролер, в свою очередь, приходит в 20-х числах

следующего месяца, дабы опять-таки зафиксировать цифры на приборе учета. Естественно, количество потребленных киловатт будет отличаться от тех, что были переданы ранее. На наш вопрос: «Должны ли контролеры снимать показания с приборов учета, если они уже переданы?» в «Запорожьеоблэнерго» заверили, что контролер всегда должен снимать показания счетчика во время обхода. И неважно, были ли переданы показания до этого или нет. Из-за такой витиеватой схемы нередко потребители теряют деньги. Мы попросили ПАО разъяснить, как же все-таки производится расчет. В ответ получили цитату из ППЭЭК: «Сумма к оплате рассчитывается в соответствии с требованиями действующего законодательства: п. 21 ППЭЭН. А именно: «Платіжний документ, який виписується електропостачальником, формується ним за обсяг електричної енергії, спожитий протягом календарного місяця (з першого числа розрахункового місяця по перше число місяця, наступного за розрахунковим). Зняті споживачем чи отримані та/або зняті енергопостачальником (електророзподільним підприємством) дані про покази засобу обліку в інший день вважаються вихідними даними для визначення показів засобу обліку на перше число календарного місяця шляхом додавання (віднімання) середньодобового споживання, помноженого на кількість днів (діб) між датою зняття показів та першим числом календарного місяця. Середньодобове споживання визначається, виходячи з даних про покази засобу обліку, зафіксовані між двома послідовними зняттями, та кількості днів між цими зняттями показів».

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ В ПЛАТЕЖКЕ — ОШИБКА?

Если в платежке вы выявили неправильные показания, то, согласно пункту 29 ППЭЭН, обязательно нужно сообщить об этом энергопоставщику, в данном случае «Запорожьеоблэнерго» по телефону горячей линии: 0-800-504-502 или же в стол справок отделения поставщика, обслуживающего соответствующие жилые объекты. Сотрудники предприятия должны в течение 5 дней со дня подачи заявления проверить счет, а в случае необходимости в течение 20 дней проверить средство учета и сообщить бытовому потребителю о результатах проверки.

P.S. Пускать или не пускать контролера в квартиру, а также каким образом передавать показания «Запорожьеоблэнерго» — личное дело каждого. В постановлении ничего не говорится о том, что будет, если потребитель не будет пускать контролера в квартиру. Есть только следующая оговорка п. 30: «Если доступ к прибору учета невозможен, контролер выписывает платежку на основании данных о потреблении электроэнергии за предыдущий период, о чем делается соответствующая отметка в лицевом счете бытового потребителя. Если в течение 2-х расчетных периодов контролер не имел доступа к счетчику, он оставляет потребителю в почтовом ящике уведомление о дате следующего посещения или просьбу передать показания. Если после этого потребитель не передал сведения о количестве потребленных киловатт, энергопоставщик имеет право через 30 дней после даты отправления письменного предупреждения прекратить поставки электрической энергии бытовым потребителям».

СПРАВКА

Переданные бытовым потребителем или снятые контролером показания с приборов учета в течение периода, начинающегося за 2 рабочих дня до конца расчетного месяца и заканчивающегося на 3 рабочий день следующего расчетного периода (календарного месяца), считаются данными на первое число календарного месяца.

Снятые потребителем или контролером данные с прибора учета в другой день считаются исходными данными для определения показаний прибора учета на первое число календарного месяца путем добавления (вычитание) среднесуточного потребления, умноженного на количество дней (суток) между датой снятия показаний и первым числом календарного месяца.

Яна ПЕТРОВА