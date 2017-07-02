Когда же морг Запорожья перенесут из жилого квартала?

«Помещение, которое сегодня занимает коммунальное учреждение «Запорожское областное бюро судебно-медицинской экспертизы» Запорожского областного совета, имеет много недостатков, которые мешают исполнять судебно-медицинские экспертизы на высоком профессиональном уровне», — такой ответ мы получили из Запорожского областного совета относительно трупного запаха, распространяющегося из бюро на всю округу

Напомним, в газете «Верже» №22 мы писали о том, что из морга, расположенного на ул. Чаривной, 30, в последнее время исходит сильный трупный запах, от которого страдают жители близлежащих домов. А все из-за того, что в свое время застройщики решили возвести жилые дома вокруг уже существующего морга. Как результат, запорожцы, живущие «забор в забор» с бюро, время от времени сетуют на невыносимый трупный запах. Более того, в зону распространения ароматов из бюро попадает Областной детский психоневрологический санаторий, где «оздоравливаются» мальчишки и девчонки. В конце мая один из жителей Шевченковского района — Евгений Борзенок направил обращение в Министерство охраны здоровья Украины с просьбой решить данную проблему. Из Киева пришел ответ о переадресации документа (от 27.05) на Запорожский областной совет, ибо это в их компетенции.

Работники КУ «Запорожское областное бюро судебно-медицинской экспертизы» и сами не в восторге от того, что их учреждение находится среди жилых домов. Говорят, неоднократно просили чиновников переместить бюро за черту города. Ведь патологоанатомам часто приходится вскрывать гнилые трупы, а вентиляторы все запахи «вытягивают» на улицу. Правда, за официальным комментарием относительно сложившейся ситуации нас направили к своему балансодержателю — Запорожскому областному совету.

Помимо облсовета, мы также направили запрос в ГУ «Запорожский областной лабораторный центр Министерства охраны здоровья Украины». Один из вопросов касался расположения бюро: «Требования по размещению, проектированию новых и реконструкции существующих зданий и сооружений всех типов учреждений здравоохранения, независимо от их ведомственного подчинения и форм собственности, а также помещений медицинского назначения определены государственными строительными нормами, согласно которым учреждения здравоохранения необходимо размещать в соответствии с утвержденными генеральными планами населенных пунктов и проектами детальной планировки, проработками сети конкретных регионов на основе схем развития отрасли», — пишут в ответе на наш информационный запрос в вышеуказанной структуре.

Также нам дали разъяснения относительно того, что жители ул. Чаривной ежедневно из окон своих домов видят морг, разгрузку покойников (въездные ворота в бюро далеко не всегда закрыты): «Предусмотрено, что проезды к дому судебно-медицинской экспертизы, входы и помещение для приема трупов и стоянки похоронных машин не должны быть видны из окон жилых домов. Основные гигиенические требования к планировке и застройке как новых, так и существующих городских и сельских поселений Украины, их санитарного состояния и оздоровления определены Государственными санитарными правилами планирования и застройки населенных пунктов, утвержденными приказом МЗ Украины № 173 от 19.06.1996 г. Соблюдение этих правил должно обеспечить наиболее благоприятные в гигиеническом отношении условия жизнедеятельности населения. Согласно п. 5.4. Государственных санитарных правил планирования и застройки населенных пунктов промышленные, сельскохозяйственные и другие объекты, являющиеся источниками загрязнения окружающей среды химическими, физическими и биологическими факторами, должны отделяться от жилой застройки санитарно-защитными зонами. СЗЗ следует устанавливать от источников вредности до границы жилой застройки для предприятий с технологическими процессами, являющимися источниками загрязнения атмосферного воздуха вредными, с неприятным запахом химическими веществами и биологическими факторами», — подытожили в ответе.

Исходя из вышенаписанного, хочется задать вопрос, чем руководствовался чиновник, подписывая разрешительные документы на строительство жилых домов вокруг уже функционирующего бюро судебно-медицинской экспертизы?

Вопрос с перемещением бюро также «висит в воздухе» годами. Как сообщили в Запорожском областном совете, на территории нашего региона нет свободного помещения (строения), которое отвечало бы всем требованиям размещения морга. Не найдя выхода из сложившейся ситуации, облсовет еще 5 декабря 2016 года направил письмо-обращение в Запорожский городской совет, поскольку 90% «клиентов» учреждения — жители областного центра: «В обращении было предложено рассмотреть возможность размещения бюро на территории объекта незавершенного строительства (с последующей его достройкой и оборудованием под здание морга), что размещен по адресу: г. Запорожье, ул. Победы, 80».

Отметим, что по вышеуказанному адресу расположено КУ «Городская клиническая больница экстренной и скорой помощи г. Запорожья», а попросту 5-я горбольница. Недалеко от медучреждения находится парк Победы, который несколько лет назад был приведен в порядок и сейчас является местом массового отдыха. Там часто проводят различные мастер-классы, тренинги, выставки и прочее. Впрочем, и до жилых домов там «рукой подать». Если же бюро судебно-медицинской экспертизы переместят на данную территорию, удастся ли избежать распространения трупного запаха — неизвестно.

Впрочем, разговоры о перемещении бюро на территорию медучреждения ходят давно. Но дальше слов дело не идет. В свое время запорожские СМИ писали о том, что место для строительства выбрано крайне неудачно, ибо стройку начали на склоне, после дождя там часто происходят оползни. Но, судя по тексту в информационном запросе, в облсовете это здание считают наиболее подходящим: «По проекту объект незавершенного строительства на территории 5-й горбольницы предназначался для размещения анатомо-морфологического корпуса, но более 20 лет работы по завершению строительства данного объекта не ведутся. Размещение данного объекта вне жилого района и удачное сообщение дорог позволило бы легко добираться из любого района города, удобный подъезд транспортных средств, наличие достаточной площади как самого здания, так и подсобных помещений дало бы возможность оснастить объект под бюро в соответствии с государственными стандартами».

Вопрос переноса морга был рассмотрен и на заседании постоянной комиссии областного совета по вопросам охраны здоровья, материнства и детства. По егорезультатам приняты соответствующие выводы (какие именно, не уточнили). Также в ответе облсовета прозвучало предложение обратиться к городскому голове Запорожья Владимиру Буряку с просьбой рассмотреть возможность строительства крематория в городе: «Запорожский областной совет очень обеспокоен неизменной ситуацией относительно отсутствия в Запорожской области крематория, который отвечал бы всем санитарно-техническим нормам, государственно-строительным стандартам и соответствующим условиям для труда людей», — идется в ответе.

Каким образом строительство крематория поможет избавиться от трупного запаха, непонятно. Ведь перед тем как тело будет подвержено кремации, патологоанатомы должны установить причину смерти, а для этого нужно делать вскрытие все тех же гнилых трупов. Возможно, в данном ответе имелось в виду, что на территорию, где будет функционировать крематорий, переместят и бюро судебно-медицинской экспертизы. Но это — лишь наши догадки.

Отметим, что нам так и не удалось узнать в Запорожском городском совете, получали ли они письмо с предложением от областного совета. Ответ на наш информационный запрос в срок, указанный законом, пресс-служба горсовета так и не предоставила.

«Данный вопрос остается актуальным и сегодня. В дальнейшем будут рассматриваться всевозможные варианты относительно перемещения бюро на другие участки города», — подытожили в облсовете. Остается лишь надеяться, что эти слова — не очередная отписка чиновников, а руководство к действиям и бюро все-таки будет перенесено из жилого квартала. На сегодня, по словам местных жителей, трупный запах из морга стал менее ощутимым. Но это скорее временное улучшение ситуации, поскольку свою работу бюро не прекратит, а значит, «ароматы» и конфликты жильцов, руководства бюро и чиновников будут и в дальнейшем.

А БУДЕТ ЛИ В ЗАПОРОЖЬЕ КРЕМАТОРИЙ?

Вопрос строительства крематория годами «висит в воздухе», никаких реальных действий не ведется. Хотя за последние 8 лет деньги время от времени выделяются. Так, в городском бюджете на текущий

год предусмотрен 1 миллион гривен на проектные работы по строительству крематория. Впрочем, в самом документе озвучена иная цифра — 22 миллиона гривен.

Впервые о строительстве крематория городские власти заговорили еще в 2009 году. Тогда на разработку проекта успели потратить 150 тысяч гривен, но работы свернули из-за недостатка финансирования. В 2012 году смету на строительство пересчитали, и цена вопроса выросла до 60 миллионов гривен. В 2015 строительство, по подсчетам чиновников, должно было обойтись уже в 15 миллионов долларов. Планировалось, что крематорий расположится около Капустяного кладбища в Шевченковском районе. Но и в этот раз дальше расчета суммы дело не пошло.

Перипетии со строительством продолжились и в 2017 году. На сайте электронных петиций г. Запорожья житель города выступил с предложением построить крематорий в нашем городе. Соответствующее предложение было опубликовано на сайте 23 января 2017 года. Петицию подписали 762 человека. И уже 31 мая на очередной сессии Запорожского городского совета депутаты ее поддержали.

На сегодня в областном центре — 20 кладбищ, общая площадь которых составляет 300 гектаров земли. «Открытым» кладбищем является лишь одно — Кушугумское. Впрочем, и его лет через 10-15, по словам работников КП «Ритуал», закроют из-за отсутствия земли для захоронения. Отметим, что словосочетание «закрытое кладбище» не означает, что там нельзя совершать обряд захоронения. Можно, но только путем подзахоронения в уже существующие могилы, ведь с каждым годом площадь, которую занимает могильник, становится больше, а земли -все меньше. Люди умирать не перестанут. И если не построить крематорий, то через несколько десятилетий город Запорожье будет состоять из 2 частей: кладбища и полигонов для мусора (мусороперерабатывающий завод в городе строят тоже на словах).

Чем же закончится история со строительством крематория в Запорожье, покажет время.

Отметим, что на сегодня крематорий есть только в трех городах Украины — Киеве, Одессе и Харькове. В столице кремируют около 70% мертвых. Данная процедура стоит дешевле, чем привычный способ захоронения.

Яна ПЕТРОВА