На что могут надеяться гемодиализники в Энергодаре?

В Энергодарском городском совете состоялось заседание второй рабочей группы по вопросу открытия центра гемодиализа на базе СМСЧ №1. Ранее он уже поднимался на встрече с губернатором области Константином Брылем. Тогда энергодарцы, нуждающиеся в регулярном проведении этой процедуры, рассказали обо всех трудностях, которые им приходится преодолевать в борьбе за жизнь

Несмотря на тяжёлое состояние здоровья, они вынуждены проводить большую часть своего времени в дороге, ведь ближайшее место, где возможно пройти процедуру гемодиализа, находится в Запорожье. Таких больных в Энергодаре 12. Многие из них три, а то и четыре раза в неделю посещают областную больницу.

Накануне собрания рабочей группы городским головой был подписан четырёхсторонний договор с компанией ООО «Renard», ООО «СТРОЙ-АЛЬЯНС ГРУПП» и «СМСЧ №1» о выполнении ремонтных работ и подготовке помещений к открытию отделения гемодиализа на благотворительной основе, в соответствии с которым бесплатные поставки специализированного медицинского оборудования, его сервисное и техническое обслуживание обеспечит профильная компания ООО «Fresenius Medical Care».

Представители этих компаний уже во второй раз посетили Энергодар. Проект готов, все сметы рассчитаны, подрядчики готовы приступать к работе хоть завтра. Вот только финансирование проекта, по расчётам СМСЧ, составляет 11 миллионов гривен и зависит теперь от решения сессии городского совета.

Открытие отделения гемодиализа планируется в помещении бывшего стационара неврологии, что обеспечит в случае осложнений оказание неотложной помощи специалистами реанимационного и других отделений. По словам представителей подрядной организации, на проведение ремонтных работ в помещениях СМСЧ №1 понадобится всего три месяца и дополнительно недели две ‒ на установку всего гемодиализного оборудования.

По проекту в Энергодаре должны появиться 8 гемодиализных мест, еще одно будет находиться в изоляторе на случай появления в отделении инфицированных больных.

Одной из проблем, с которой столкнулось руководство СМСЧ №1 на пути открытия в учреждении столь важного отделения, стал кадровый вопрос. Никто из специалистов медсанчасти не хочет переходить в новое отделение. Работа с гемодиализниками непростая и требует не только немалого профессионализма, но и хорошей выдержки. Сейчас руководство СМСЧ находится в поиске кадров.

Алёна ГЕРМАН