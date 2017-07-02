Почему «бюрократы» мешают стройке мостов в Запорожье?

Недавно Запорожье и окрестности посетил премьер Владимир Гройсман. Среди прочего он отметился на наших многострадальных мостах. Да, на тех, которые 12.10.2016 г. пообещал достроить через три года. М-да… Помнится, в августе 2012-го Николай Азаров — дипломированный инженер и доктор наук, стоя над пропастью моста через Новый Днепр, тоже пообещал открыть движение здесь 1 января 2013 года. Присутствующие рядом местные подхалимы тут же закивали: «Да-да, сделаем!»

«НИБУЛОН»: НЕ БЛАГОДАРЯ, А ВОПРЕКИ

Впрочем, о мостах немного ниже, а пока о том, как г-н Гройсман погрелся в лучах чужой славы в селе Беленькое. Там компания «Нибулон» открыла крупный терминал и перегрузочный зернокомплекс. А премьер этому всему не смог воспрепятствовать… А ведь бывали времена (при Азарове)! «У 2013 році в компанії відбулось 557 перевірок державних контролерів, загальна тривалість перевірок за рік склала 1188 днів» («Вики-педия»). А тут Кабмин никак не мешал, поэтому премьер честно присутствовал, как главное действующее лицо открытия.

Еще пару слов о «Нибулоне». Это — совместное с иностранцами предприятие конца Перестройки, родом из Николаевского облуправления хлебопродуктов. Дальше оно превратилось в частную фирму Алексея Вадатурского — ныне самого крупного зернотрейдера Украины (более 10% экспорта), оперирующего в 12 областях. А учитывая, что железная дорога и порты существуют лишь для грабежа бизнеса, «Нибулону» пришлось наладить: а) строительство собственных портов (терминалов) на Днепре и Южном Буге; б) строительство и ремонт судов типа «река-море»; в) ремонт и эксплуатацию судов на воздушной подушке («Восход») в районе Николаева и Херсона.

Понятно, что любое украинское предприятие, не принадлежащее Ахметову, Фирташу и их друзьям, а также работающее не в интересах российского ВПК, просто обязано быть уничтожено. Поэтому Вадатурский-старший отправил сына в парламент — прямиком в «Блок Петра Порошенко». И его теперь пока не гнобят…

Но вернемся к премьеру Гройсману: он еще поздравил докторов с наступавшим тогда профессиональным праздником, раздал отличия и награды. И люди, прекрасно знающие, что т.н. правительственная «медреформа» (в случае ее реализации) гарантированно лишит их работы, а нас — больниц, радостно все эти награды и отличия приняли…

МОСТЫ НЕСЧАСТЬЯ НАШЕГО

А вот самым неприятным для премьера стал его приезд на мосты. Т.е. на нашу позабытую-позаброшенную «стройку века». Но г-н премьер-министр не стал расстраиваться, а выдал благодарным слушателям из числа местных чиновников и журналистов очередную порцию славных вестей.

«У бюджеті цього року окремим рядком, як ми й обіцяли, визначили 250 млн грн. на добудову цього мосту. Крім того, 100 млн, як і обіцяла, виділила місцева влада. Фактично в доступі є 350 млн — це добрий внесок для продовження будівництва, — сказав Гройсман. — Гроші є. Моя вимога єдина — не зупиняти роботи, продовжувати будівництво і робити це абсолютно відкрито і прозоро». Гройсман також нагадав присутнім чиновникам і журналістам, що був на зазначених об’єктах восени минулого року і, за його словами, темпи будівельних робіт є неприпустимими. Прем’єр-міністр зажадав від представників місцевої влади особисто інформувати його про темпи будівництва» («УНІАН», 15.06.2017 г.).

Кроме того (это мы уже от себя), премьер заявил, что виной всему бюрократия и «Автодор» в Запорожской области. Но вот сейчас руководителя последнего «ушли», и все наладится.

Сразу к последним тезисам. Запорожский «Облавтодор» с трудом справляется с ямочным ремонтом на основных магистралях области. Руководителя же ушли за периодически оглашаемую информацию по мостам. А она такова: упомянутые г-ном Гройсманом деньги из госбюджета на мосты ожидались в марте — апреле, но реально о их поступлении пока никто не сообщал. По итогам прошлого года освоены 20 млн из областного бюджета, 12, 5 млн — из городского бюджета. По состоянию на 7.11.2016 г., по словам Дмитрия Давтяна — первого зама главы Запорожской ОГА, из госбюджета поступило 4,5 млн гривен.

А замах-то какой был! Напомним, что в конце февраля 2016 года в Запорожье состоялось совещание с участием тогда еще и.о. главы ОГА К. Брыля и мэра В. Буряка, а также группы народных депутатов. О чем шла речь? О том, что два года полного безденежья разрушают стройку. Вставал вопрос вообще бросить этот проект и начинать новый. Но сошлись на требовании провести экспертизу за счет госбюджета и попытаться продолжить строительство. С мая 2016-го начались совещания на уровне Кабмина, и, наконец, в начале сентября принято решение об экспертизе.

Прошла она или нет — толком непонятно, но в ходе нескольких совещаний во главе с вице-премьером Владимиром Кистионом вроде бы вели разговор о 280 миллионах из госбюджета, потом — о 220 миллионах, дальше — о 200-х. И вот радостная весть от 10.12.2016 г. об очередном таком совещании в Кабмине: «На 28 ноября из бюджетов всех уровней (государственного, областного и городского) на строительство мостов выделено 44,4 млн гривен… Сегодня решено выделить подрядчику из госбюджета 28 млн гривен на закупку металлоконструкций, что позволит уверенно отработать первый квартал следующего года», — рассказал городской голова Запорожья Владимир Буряк».

Да, вы уже посчитали, сколько реально дали денег из госбюджета состоянием на 28.11.2016 г.? Плюс пообещали еще 28 миллионов. По нашим сведениям, правительство из всего обещанного в 2016 году выделило не больше 20 миллионов.

По-хорошему, все эти деньги (до копейки и даже больше!) должны были уйти на КОНСЕРВАЦИЮ БРОШЕННЫХ ОБЪЕКТОВ, организацию их освещения и охраны. Но то ли в «Автодоре», а то ли где-то еще посчитали, что война — ерунда, главное — маневры. И начали даже тот мизер «осваивать». Жертвой освоения был выбран мост через Старый Днепр (к Хортице с Бабурки). Где методом «надвижки» преодолели 75% всего трехсотметрового участка между двумя берегами. Напомним, что речь идет всего об одной из двух ниток стальных балок.

Но главная и самая нужная городу стройка — через Новый Днепр. Т.е. это 660 метров с Левого берега на Хортицу. Там не просто полный штиль, там все похоже на погром. Да, в текущем году еще не украли металлоконструкции на 15 млн гривен, но почему — непонятно? Вот хроника запорожских происшествий. 8 марта: тонул плавкран — спасатели выкачали из моторного отделения триста кубов талой воды. 15 июня ( т.е. в день приезда г-на Гройсмана) погиб 17-летний юноша, прыгнувший в Днепр со стрелы никем не охраняемого крана. 21 июня (спустя неделю после визита премьера) на мостах сгорела бытовка. Судя по фото, пожарные тушат огонь в почти непроходимых зарослях брошенной площадки.

Да, народный депутат Петр Сабашук — опытный строитель и главный идеолог экспертизы, похоже, утратил интерес к проблеме (ибо головой стенку не прошибешь). Еще одного строителя, без преувеличения, мирового уровня, а именно Ивана Сухомлина «ушли» в 2011 году. Человека, вернувшегося в Запорожье после 1991 года с должности в Госстрое СССР и возглавлявшего штаб последнего в разрушенном землетрясением Спитаке, уволили. Ибо надоел кому-то в Киеве своими умностями. А после этого и стройку у города забрали.

И тут у кого-то карта пошла! Приблатненный уманский «Автодор» стал подрядчиком, а просто «Укравтодор» — заказчиком. В 2012 году на мостах были освоены рекордные 750 миллионов! На забор на Хортице, на вырубку деревьев, на мост «в никуда» через ж.д., на качественный асфальт по острову. Строительство же мостов через Днепр не продвинулось никак.

При Яценюке мост просто бросили погибать. Ибо оставить высокотехнологичное строительство без финансирования — это то же самое, что бросить реанимацию больницы без тепла, света, докторов, бинтов, зеленки и даже персонала морга…

Ситуацию при Гройсмане мы описали выше. Т.е. то же самое, но еще и пиар раз в три месяца плюс одобрительное кивание в ответ целой толпы местных подхалимов и приспособленцев. И еще: о «бюрократии» и отсутствии денег в бюджете приятнее всего слышать одновременно с чтением таких вот заголовков: «Кабмин решил докапитализировать «Приватбанк» на 38,5 млрд грн. – Данилюк» («Сегодня», 23.06.2017 г.).

Данилюк — это министр финансов, а если точнее — тот самый «бюрократ, который все тормозит». Но у нас сразу вопрос! Зачем было отнимать у Коломойского лучший в Украине банк, чтобы раз за разом его до-капитализировать на десятки миллиардов гривен? В ситуации, когда нет даже жалких (на фоне тех же 38,5 млрд гривен) 250 млн на запорожские мосты?

Уговаривать же сегодня кого-то в Киеве, что на дворе война, что рушится стратегически важный оборонный объект, просто бесполезно — там о таких премудростях отроду никто не слышал…

Да! Еще в марте возник вопрос кадров. Кому же наши мосты строить с точностью монтажа в 0,1 миллиметра? Ведь коллектив давно разбрелся по белу свету — туда, где требуется квалификация и есть работа по специальности.

Поэтому вопрос строительства запорожских мостов — это уже вопрос не только денег. Если на уровне государства Украина ключевые решения принимает человек с фактически девятью классами образования и если все, кому положено доказывать свою правоту, лишь кивают в ответ на ложь, то чего хорошего мы ожидаем?

ИЗ ЖИЗНИ «САМЫХ УМНЫХ»

На миг оставим наши мосты и перенесемся в Керченский пролив. Там Путин взялся строить 18километровую переправу. Денег у него, может, тоже нет, но на босяцкие понты они находятся. Напомним, что в 2012 году Путин ожидал приезда Обамы во Владивосток. И решил перед ним козырнуть, перебросив через бухту Золотой Рог и пролив Босфор Восточный два моста. С учетом ураганных ветров и прохода океанских судов. Так, к острову Русский, который прикрывает Владивосток с моря, с населением в пять тысяч человек (!) были проложены два гиганта сметной стоимостью 12 миллиардов долларов. Но Обама не приехал, он Хиллари Клинтон тогда прислал…

В результате на Русском только кампус Дальневосточного федерального университета в человеческом виде, а весь прочий остров (спасибо панорамам карты Google) в таком же удручающем состоянии, как и 30 лет назад. С размытыми гравийными дорогами и всеми прелестями постсоветского разграбления брошенных воинских частей.

Но этих понтов оказалось мало, и Путин взялся за Керченский мост. Судя по тем же картам Google, там строительство бьет ключом. Но в основном на насыпи к известному острову Тузла и на самом острове. К фарватеру пока никто не подступал. Один добрый человек прислал мне видео с откровениями московского ученого-геофизика по поводу керченской стройки.

Вот основные положения видеообращения. Мост строят без геофизической экспертизы и без экологической тоже (чем все кончится для Азовского моря, не знает никто). Не исключено, что опоры моста зимой придется… отапливать. Это если они устоят. Ибо на фарватере до 80 метров донных отложений (т.е. ила), а еще ниже карстовые породы.

Карст, по науке «это совокупность процессов и явлений, связанных с деятельностью воды и выражающихся в растворении горных пород (гипса, известняка, мрамора, доломита и каменной соли и образовании в них пустот)». Т.е, утверждает ученый на видео, даже пробившись с какими-то бетонно-набивными сваями высотой в сто метров через ил, потом этот бетон можно заливать в карстовые пустоты до скончания века.

Но мосты строят — кто же станет спорить с Путиным? Тем более что деньги для освоения пока дают. Потом, когда потребуется результат (при его отсутствии), найдут «козла отпущения» и его либо убьют (концы в воду), либо посадят.

У нас тоже не стройка, а лишь освоение средств. Да, у нас нет Путина, но тоже никому не нужно мнение умных людей. И наука не нужна! Деньги на нее выделяет все тот же гражданин с девятью классами образования, а возглавляет академик Борис Патон, 1918 года рождения. Здравия ему и дальше, но, если верить экс-президенту Кучме, у нас нынче даже ракетостроение и авиастроение угробили. Недавно — мирового уровня… И получается, что нам и Путина не надо! Мы со всем управимся и сами…

Леонид РОМАНОВИЧЕВ