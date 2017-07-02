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Эксклюзив Суды в Запорожье становятся на сторону педофилов? От Valeriy - 353

В Запорожье общественники регулярно ловят педофилов, которых находят в соцсетях и, представляясь подростком, заманивают в ловушку. Поглумившись над пойманным извращенцем и сняв это на видео, активисты его отпускают, поскольку передавать полиции — дело бессмысленное. Ведь доказательств растления нет, а если их и можно притянуть за уши, то в суде дело рассыпется — доказательства добыты незаконным методом. Но, увы, в Запорожье бывают случаи куда похуже. Вроде бы и доказательства есть, и подозреваемый — вот он, пожалуйста. Но суды или затягивают рассмотрение таких дел по надуманным причинам, или позволяют извращенцам скрываться от возмездия

БУКВА И ДУХ ЗАКОНА

Жила-была в Запорожье обычная семья, коих в городе тысячи: папа, мама и две дочки. Вернее, старшая дочь у Снежаны (имена изменены) была от первого брака, но девятилетняя Саша до недавних пор называла 43-летнего Ивана именно папой.

Иван работал водителем в одной из частных фирм Запорожья, подолгу бывая в командировках. Снежана, родив несколько лет назад вторую дочь, в декрете не засиживалась, а через год вышла на работу — денег не хватало. Словом, обычная семья.

Но это только так казалось соседям и знакомым семьи Ивана и Снежаны. Оказывается, еще три года назад, в августе 2014 года, Иван изнасиловал неродную дочь. Саша даже ничего не поняла, что произошло. Ну, сказал папа делать так-то и так. Он же папа, он плохого не сделает. Иван вошел во вкус и продолжал глумиться над первоклассницей, которая ничего не рассказывала маме, поскольку об этом попросил папа. Но в один из дней еще того 2014 года Снежана неожиданно застигла Ивана за мерзким злодеянием. Опешившая женщина даже выгнала из дома мужа, но в полицию заявлять не стала. Почему? Скажем, честно, не знаем.

А через пару недель Иван, стоя на коленях и держа букет в руке, просил прощения у жены, убеждая, что его черт попутал и больше такого не повторится. Снежана поверила и простила. Больше двух лет вроде бы было все нормально. И вдруг вскрылась страшная правда — все это время Иван продолжал насиловать маленькую девочку, которая не жаловалась маме на то, что происходит в то время, пока ее нет дома. При этом насильник совершал свои действия раз-два в неделю на протяжении более двух лет!

Толчком к тому, что Саша все рассказала маме, стала неудовлетворенность Ивана однообразным сексом. Негодяй попытался разнообразить секс с ребенком. Испуганная девочка пожаловалась маме на «папу».

Словом, в марте этого года ошарашенная Снежана, посоветовавшись со знакомым психологом, обратилась с заявлением в полицию. Понятно, что Иван начал выгораживать себя. Дескать, что вы за околесицу, господа-полицейские, несете. Я — порядочный семьянин и гражданин, а вы бабе поверили. Она же со свету меня сжить хочет, поскольку, видать, разлюбила. Вот и придумала этот кошмар, чтобы сгинул я в тюрьме. И ребенку, мол, тоже не верьте — не родная она мне, а потому опорочит имя мое честное — глазом не моргнет. Дескать, все будет говорить, что ей мать прикажет.

Не поверили полицейские, начав производство по ч.3 статьи 153 УК «Насильственное удовлетворение половой страсти извращенным способом в отношении малолетнего лица». Суд избрал Ивану меру пресечения в виде заключения под стражей, но с возможностью внесения залога в сумме 320 (это важно!) тысяч гривен.

Не будем читателя утомлять терминами юриспруденции и экспертной практики. Скажем, что, невзирая на отказ Ивана от сотрудничества со следствием и непризнание вины, следователь полиции собрал необходимую доказательную базу, и дело в июне передали в суд. Вроде бы вот уже справедливость должна восторжествовать, а негодяй понесет заслуженное наказание (кстати, педофилу грозит серьезное наказание — лишение свободы на срок от 10 до 15 лет). Но нет! Коллегия судей, состоящая из трех мужчин, Ленинского райсуда Запорожья вернула государственному обвинителю материалы производства по надуманной причине. Дескать, в обвинении не расписаны все эпизоды насилий в отношении ребенка: дата, время, обстановка, способ, механизм и т. д. Мол, доработайте, товарищ прокурор, опишите все эпизоды.

Напомним, насилие продолжалось около двух с половиной лет с периодичностью два раза в неделю. Это что, теперь несчастную девочку по новому кругу опрашивать и заставлять ее вспоминать сотни случаев насилия: как, где, когда?

«Можно расценивать такое решение суда как блокирование рассмотрения материалов уголовного производства по существу, — сообщил «Верже» заместитель руководителя Запорожской местной прокуратуры №3 Максим Кацюба. — Мы обжаловали это решение в апелляционном суде. Надеемся, что суд второй инстанции удовлетворит нашу жалобу»…

СУД ВЫПУСТИЛ НА ВОЛЮ ИЗВРАЩЕНЦА

А теперь вернемся к сумме денежного залога — 320 тысяч гривен, который суд позволил внести Ивану или его родственникам, чтобы изменить меру пресечения в виде заключения под стражей на денежный залог. Сумма хоть и немалая, но собрать ее возможно: продать квартиру или автомобиль, вот и залог готов. А дальше, выйдя из СИЗО и оказавшись на свободе, что может сделать Иван? Напомним, ему грозит срок от 10 до 15 лет в колонии, да еще по такой нехорошей статье, по которой сидельцы попадают в ранг самых бесправных существ и не доживают до конца срока из-за издевательств и побоев заключенных. Так вот такой подозреваемый сбегает из страны куда глаза глядят, лишь бы не оказаться снова «под шконкой».

И плевать ему на эти 320 тысяч гривен — жизнь дороже. Тем более под боком «дэнеэры» всякие или глушь какая на просторах «рассейской» тундры или тайги.

Если читатель думает, что таких случаев нет, то глубоко ошибается. «Верже» уже вкратце писала о резонансном случае, когда арестованного по подозрению в растлении и изнасиловании детей выпустили на время следствия из СИЗО под денежный залог. Сумма смешная, если положить на вторую чашу весов 15 лет тюрьмы.

Итак, по порядку. В феврале этого года полиция задержала 38-летнего горожанина по подозрению в растлении школьницы.

По ходатайству прокуратуры суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражей, но с возможностью внесения залога в сумме 128 тысяч гривен. В то время пока Дмитрий сидел в СИЗО, следствие выявило страшные факты: жертвами педофила стали еще три девочки. При этом негодяй не только растлевал, но и насиловал школьниц.

Как сообщил «Верже» источник в силовом ведомстве, женатый, кстати, и имеющий сына-школьника мужчина подъезжал к разным школам Запорожья на своем Mercedes Vito. Выбирая жертв, он увлекал их разговорами и угощал конфетами. Завоевав доверие девочки, он приглашал ее в салон машины, а затем показывал на мониторе ноутбука эротические сцены.

Затем он предлагал очередной жертве повторить то, что делала порноактриса на экране. Дескать, смотри, девушке на экране нравится и тебе понравится. После того, как девочка выполняла сексуальные прихоти, негодяй давал ей сладости и деньги. И убеждал девочек никому не рассказывать об их «секрете».

Известно, что маленькие пострадавшие по нескольку раз выполняли извращенные желания педофила. Вышли на негодяя после того, как мама одной из пострадавших несколько раз нашла у дочери купюры, сложенные особым образом. Девочка призналась, что деньги ей давал «дядя» за «сохранение секрета». Перепуганная запорожанка обратилась в полицию, и сыщики выследили негодяя. Как оказалось, подлец еще и записывал на видео эпизоды, как он растлевал девочек.

Самой младшей жертве было 8 лет. Также подверглись сексуальному насилию и развращению девочки 13, 12 и 10 лет.

Словом, арестанту вменили в вину совершение развратных действий в отношении малолетних и насильственное удовлетворение половой страсти извращенным способом. Педофилу грозило наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет…

И вот в апреле родственница вносит денежный залог за Дмитрия и его по решению все того же Ленинского райсуда Запорожья выпускают из СИЗО. Понятно, что он подписывает бумажку, мол, обязуется не выезжать из города, являться по требованию следователя и суда на все следственные действия и прочее. Но через некоторое время Дмитрий исчез. Его, конечно, объявили в розыск, и если задержат, то уж никуда не отпустят больше. Да, и 128 тысяч гривен, внесенные в виде залога, не отдадут его родственникам.

Только вряд ли педофил ловит рыбу у себя на даче, ожидая появления сыщиков с наручниками. Он, чай, собирает апельсины на каком-нибудь Богом забытом греческом острове или моет машины в пригороде Тель-Авива, а то и воюет в «армии ЛНР», рассказывая, что его чуть не упекли за решетку за то, что в Запорожье позволил себе общаться на русском языке. Вот он и сбежал от «правосеков».

Кстати, по ходатайству прокуратуры суд уже направил те 128 тысяч гривен в доход государства. Можно еще добавить, что суд, вынося решение о возможности денежного залога, как бы и не нарушил нормы Уголовно-процессуального кодекса (этот свод законов был принят во времена Януковича и до сих пор вызывает шквал нареканий как правоохранителей, так и адвокатов). Но почему, к примеру, не полтора миллиона, а всего 128 тысяч гривен оказалась сумма залога?

Да, и по букве закона суд, конечно, может указать гособвинению: а распишите, пожалуйста, все 120 эпизодов изнасилований ребенка, а то мы, дескать, не поймем что-то. Но есть и дух закона. Судьи об этом не знают?

Это были риторические вопросы. Таких вопросов накопилось к представителям запорожской Фемиды довольно много.

Валерий БУТЕНКО