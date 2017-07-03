В Запорожской области «покосили» маковую плантацию у наркодилерши (ФОТО)

У жительницы Гуляйпольского районе правоохранители провели обыск. В результате стражи порядка изъяли 145 растений снотворного мака, которые женщина выращивала на приусадебном участке для изготовления наркотических средств.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Запорожской области, также, во время обыска изъято 554,25 г влажной маковой соломки, из которой злоумышленница с помощью растворителя изготовила и приняла концентрат из маковой соломы (экстракционный опий).

На днях женщине сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 310 и ч. 2 ст. 309 УК Украины.