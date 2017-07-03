В Запорожье бандиты избили битой дерзкого парня

В пятницу, 30 июня, среди бела дня возле рынка в Шевченковском районе Запорожья группа молодых людей избила парня битой и пыталась засунуть в багажник. Об этом, как передает 061, сообщили свидетели происшествия.

«В 11.30 парень переходил дорогу на зеленый свет, когда ему по ногам чуть не проехала машина. Парень среагировал и ударил ногой по машине, от чего боковое зеркало машины отвалилось и повисло», — рассказывает свидетельница.

По словам очевидцев, из машины вышли 3 или 4 молодых человека. Одни начали гнаться за пешеходом, другие пока доставали биты. Парня избили и пытались затащить в багажник.

Помешали это сделать свидетели. Так как все происходило на рынке, сбежались люди, оцепили машину, начали кричать и вызвали полицию.

В это время один из нападавших избавился от биты, а парня вытерли от крови.

Как говорят свидетели, все произошедшее сняла на видеорегистратор женщина, сидевшая в машине сзади. Она требовала завести дело и прикрепить видео, однако, по словам свидетелей, услышала в ответ что-то вроде «Что мы можем сделать? Они блатные, а мы просто полиция».

Женщина пригрозила выложить видео в интернет, однако до сих пор ничего не появилось.