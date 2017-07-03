Жительница Запорожья нашла разложившееся тело бывшего мужа (ВИДЕО+18)

В одной из запорожских квартир скончался одинокий 75-летний мужчина. Случай имел место по ул. Патриотической, передает Запорожье Криминальное.

Спустя пару дней тело начало испускать зловоние. Соседи звонили в полицию и обращались к властям, однако без постановления суда ни чиновники, ни силовики проникнуть в квартиру не могут.

Скончавшийся родственников не имел, кроме бывшей жены. Днём женщина пришла в очередной раз, и соседи ей сообщили страшную новость. Она обнаружила в квартире полуразложившееся тело бывшего мужа с личинками и мухами. Зловоние доносилось по всему дому и окрестностям.

На место прибыли сотрудники ритуальной службы, они поместили труп в пакет и увезли в морг.