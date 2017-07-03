Запорожские курорты усеяны дохлой рыбой (ФОТО)

Для запорожской власти снова неожиданно пришла новая беда — сезонный замор бычка из-за прогрева воды в Азовском море. Многие пляжи из-за гибели рыбы уже усеяны дохлой рыбой.

По информации пресс-службы облгосадминистрации, их шеф —

председатель Запорожской облгосадминистрации Константин Брыль распорядился создать рабочую группу по решению проблемы сезонной гибели водных биоресурсов в Каховском, Днепровском водохранилищах и Азовском море.

Этим распоряжением чиновников на местах — Бердянская, Приморская, Приазовская, Акимовская, Вольнянская, Васильевская, Каменка-Днепровская, Запорожская райгосадминистрации, а также местные советы и госсударственные органы — обязали и порекомендовали осуществлять мониторинг санитарного режима водной среды Каховского, Днепровского водохранилищ и Азовского моря в местах возможной гибели рыбы.

Но не только мониторить, но и случае гибели рыбы обеспечить проведение сбора и утилизации водных биоресурсов на предприятиях, которые занимаются утилизацией товаров животного происхождения; обеспечить недопущение несанкционированного использования погибших бычков.

Кроме того, Институту рыбного хозяйства и экологии моря предложено прорабатывать вопрос и предоставлять областной рабочей группе заключение о возможности увеличения квот на промышленный вылов водных биоресурсов в Азовском море в период с мая (уже июль на дворе!) до августа; осуществлять постоянный гидрологический и гидрохимический мониторинг водной среды Азовского моря.

На Главное управление Госпродпотребслужбы в Запорожской области возложена задача обеспечить в весенне-летний период постоянный контроль санитарного режима водной среды Каховского, Днепровского водохранилищ и Азовского моря в местах возможного удушья водных биоресурсов, ветеринарный контроль за утилизацией погибших водных биоресурсов на предприятиях, которые занимаются утилизацией товаров животного происхождения.