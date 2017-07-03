Запорожье спасли от взрывчатки

Недалеко от поселка Качкаровка Великобелозерского района пиротехники изъяли и обезвредили 139 взрывоопасных предметов времен прошлых войн.

В их числе: 4 артиллерийских снаряда калибра 105 мм, 25 артиллерийских снарядов калибра 76 мм, минометные мины калибра 83 мм, 6 противотанковых гранат, один патрон калибра 14,5 мм, 78 патронов калибра 7,62 мм и 78 других взрывоопасных предметов.

Спасатели ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области напоминают о мерах безопасности при нахождении подозрительных предметов:

прекратить любые работы в районе опасного предмета;

не двигать подозрительный предмет, не нагревать, не разбирать;

организовать охрану опасного места;

не подпускать посторонних, особенно детей;

вызвать Службу спасателей «101».