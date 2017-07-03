Может ли Украина стать стратегическим партнером США при таком уровне коррупции?

20 июня состоялся долгожданный визит П. Порошенко в США, где он встречался с важными представителями американской администрации, такими как министр иностранных дел (госсекретарь США), министр обороны, вице-президент (он же председатель Сената) и, конечно же, с самим президентом Д. Трампом. Данная встреча стала предметом гордости украинской дипломатии и предметом обсуждения среди политических, экономических и военных экспертов в Украине, которые, кстати, были очень осторожны в ожидании результатов данной встречи

Большинство экспертов надеялось на продолжение санкций против России и дипломатическое мастерство П. Порошенко в том, чтобы умело, в течение короткой встречи донести не просто украинскую позицию, но убедить американского президента в необходимости участвовать в урегулировании конфликта на востоке нашей страны. Что касается предмета гордости украинской дипломатии, то он связан с тем, что встреча украинского и американского президентов предшествовала встрече Д. Трампа и В. Путина на заседании в июле «20- ки». В дипломатии это считается удачным ходом на опережение и сигналом всему миру, кто является стратегическим партнером мирового лидера. С психологической ‘ точки зрения, известно, что первые аргументы — самые сильные и запоминающиеся, поэтому аргументы П. Порошенко должны стать решающими при разговоре Д. Трампа с В. Путиным.

Так каковы же результаты первого удачного дипломатического хода? Санкции против России продолжены — это вполне позитивный для нас результат. Вот только его нельзя считать абсолютной заслугой украинской дипломатии. О продолжении санкций заявил американский Конгресс, против которого Д.Трамп не может выступить, и не только потому, что власть Конгресса в США так же сильна, как власть президента, но и потому, что сегодня положение Д. Трампа очень шаткое. Возможность импичмента несколько ослабла, но окончательно не исчезла, и наложить вето на решение Конгресса о продлении санкций Д. Трамп не решился бы и без участия украинской дипломатии, т.к. импичмент связан с подозрением в причастности России к его избирательной кампании. А наложить вето, может быть, и хотел бы, т.к. наверняка помнит недоброжелательное отношение Украины к его избирательной кампании. Так какие аргументы привез П. Порошенко? И не связаны ли они с двумя интригующими заявлениями?

Сначала госсекретарь США Р. Тиллерсон заявил, что Минские соглашения остаются в силе, но могут быть воплощены каким-то иным путем. Тут же в ответ на это заявление глава СНБО А. Турчинов предложил новый план переформатирования гибридной войны с Россией. А не стал ли этот план тем новым путем реализации Минских соглашений, о котором намекал Р. Тиллерсон? Значит, он и должен был обсуждаться на встрече двух президентов. Но на пресс-конференции, которую П. Порошенко дал украинским журналистам в США, он сказал, что этот вопрос не обсуждался. Кстати, на пресс-конференцию г. Порошенко вышел один, а на дипломатическом языке это не лучший сигнал. Когда оба руководителя выходят к журналистам после встречи, это указывает на успех их встречи. Самый худший вариант, когда оба руководителя отказываются от встречи с журналистами. Расшифровывая все эти дипломатические тонкости и намеки, можно предположить, что результаты встречи П. Порошенко и Д. Трампа для Украины располагаются где-то посредине между худшим и лучшим вариантами. А каковы они в действительности, остается неизвестным, и эксперты могут только строить догадки.

Одна из догадок основана на том, что на результаты встречи могло повлиять состояние коррупции в Украине. Когда страна просит финансовой и военной помощи, дающая страна должна быть уверена в неразбазаривании этой помощи. И вот в момент встречи двух президентов из Украины приходит спешный сигнал ‒ смотрите, как мы боремся с коррупцией! Генпрокуратура и НАБУ подали прошение о снятии депутатской неприкосновенности с пяти депутатов по подозрению в разных махинациях ‒ янтарных (Б. Розенблат и М. Поляков), земельных (О.Довгий), незаконном обогащении и неуплате налогов (Е. Дендей и А. Лозовой). Разгорелся новый показательный и зрелищный скандал, дескать, видите — не только оппозиционеров, но и «своих» привлекаем к ответственности. А «свои» и «чужие» встали в единый хор и исполнили знакомый гимн — не виноватые мы, это ‒ политическое давление, политическая месть и происки политических конкурентов. Кстати, в условиях растущего политического напряжения и радикализации политики во всех сферах, особенно гуманитарной, я бы не стала безоговорочно осуждать этот гимн и исключать возможность политической расправы. Очень трудно найти правду между борьбой с коррупцией и сокращением сферы действия демократии.

Украинские зрители этих спектаклей знают и их конец — пошумели и забыли. Громкие обвинения постепенно сходят на нет по разным причинам — то побег подозреваемых за рубеж, то развал дела еще до суда, а иногда и могущественный звонок из могущественной инстанции с просьбой (требованием) прекратить дело. А вот у наших зарубежных партнеров эти спектакли наверняка вызывают вопросы: вы так эффектно боретесь с коррупцией, а она никуда не исчезает, что желательно быть с вами осторожными.

Татьяна НИКОЛАЕВА