Мэр Запорожья Владимир Буряк обозначил цели своей команды в 2017 году

Приоритетом для городской власти всегда останется реализация социальных программ, выплата зарплат бюджетникам, обеспечение бесперебойной работы школ, детских садов, лечебных учреждений. Об этом, как поведала пресс-служба мэрии, заявил горголова Владимир Буряк.

Однако городская власть не забывает и о ремонте жилого фонда, дорог, благоустройстве города, таких проектах, как начало строительства современного пассажирского терминала в Международном аэропорту «Запорожье». На многих объектах уже идут работы, но предстоит ещё многое сделать.

— Город не откажется от капитального выборочного ремонта жилого фонда. Все мы понимаем насколько это важно для десятков тысяч запорожцев, с учётом неудовлетворительного состояния значительной части жилого фонда. Именно поэтому на эти цели предусмотрено порядка полумиллиарда гривен, — сказал Владимир Буряк.

Будет проходить масштабный ремонт магистральных дорог. Если удастся добиться экономии, то дополнительные средства будут направлены на ремонт «внутрикварталки».

— Мы продолжим реализацию таких проектов, как реконструкция дороги в аэропорт, пешеходной и проезжей части проспекта Маяковского. Также в планах реконструкция улицы Южноукраинской, от проспекта Соборного до Победы, внешнее освещения на части улицы Тиражной, — сообщил Владимир Буряк.

Среди основных направлений работы также ремонт школ, больниц, детсадов, подготовка к отопительному сезону.

— Уверен, что в этом году мы начнём строительство современного пассажирского терминала в запорожском аэропорту. Сейчас необходимая документация проходит согласования в министерствах, Кабинете Министров Украины. В этом мы рассчитываем на поддержку Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. Параллельно выписывается технической задание, необходимое для определения строительной организации, которая будет выполнять работы, — заявил Владимир Буряк.