Налоговик из Запорожья получил мзду

Главный налоговый инспектор одного из отделений Государственной фискальной службы в Запорожской области требовал и получил от физического лица-предпринимателя мзду за то, что не зарегистрирует в установленном порядке жалобы гражданина о нарушении предпринимательницей требований налогового законодательства.

И, как следствие, не проведения органами Государственной фискальной службы проверки и непринятие мер реагирования в отношении коммерсантки.

После получения мзды налоговика задержали. В кратчайшие сроки дело расследовали и направили в суд обвинительный акт по ч.3 статьи 368 УК «Получение неправомерной выгоды».

По информации пресс-службы прокуратуры области, обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества.

Однако зная судебную статистику, можно предположить, что налоговик отделается 3 годами условного срока и прокуратура не будет протестовать.