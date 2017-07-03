Полиция Запорожья позволила убийце сбежать в Россию

Народный депутат Украины Вадим Кривохатько направил Генпрокурору обращение о ненадлежащем расследовании убийства в Вольнянском районе Запорожской области.

«На сегодняшний день Запорожская область занимает лидирующие позиции по уровню преступности в Украине. Важную роль в этом негативном факторе играет ненадлежащая работа правоохранителей. Их бездействие и, зачастую, отсутствие результатов работы не только снижает рейтинги силовиков, но и повышает недовольство и недоверие к тем, кто сегодня руководит областью и страной.

Один из таких примеров — ненадлежащее расследование убийства молодого человека в села Богатыревка Вольнянского района, которое произошло 11 февраля 2017 года.

Бездействие полиции позволило подозреваемому в особо тяжком преступлении сбежать и скрыться в другом государстве.

23 июня этого года народный депутат Украины Вадим Кривохатько направил на имя Генпрокурора Ю. Луценко депутатское обращение с просьбой отреагировать на это вопиющий недочет запорожских правоохранителей», — поведала пресс-служба нардепа Кривохатько.