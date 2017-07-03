Реляция запорожской прокуратуры о деле беглого милиционера Емца

Следователи прокуратуры передали в суд обвинительный акт в отношении бывшего милиционера, который применил меры физического воздействия к активисту Революции Достоинства.

По информации пресс-службы прокуратуры области, расследование в уголовном производстве проводилось в порядке специального досудебного расследования.

Касалось оно бывшего милиционера, который, превышая служебные полномочия, 19 февраля 2014 года избивал мирных демонстрантов у военной части № 3033 в Запорожье с целью недопущения выезда военнослужащих этой части в Киев.

Санкция статьи предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Правда, пресс-служба «забыла» указать, что специальное досудебное расследование представляет собой следствие, когда подозреваемый — Вячеслав Емец находится в розыске https://wanted.mvs.gov.ua/searchperson/details/?id=23380657 (бывший милиционер находится на неподконтрольной территории Украины. Участвовал в захвате и оккупации Крыма в 2014 году, ныне, по неподтвержденной информации является штатным работником ФСБ РФ), а также то, что судить его будут заочно. То есть, если обвинительный приговор будет связан с реальным наказанием — лишением свободы, то бывший милиционер-боевик в колонию попадет, только если его задержат украинские спецслужбы, войска или полиция.

Напомним, что в Запорожье уже около двух лет продолжается судебный процесс над Игорем Мурашко — командиром милиционеров (в том числе, и беглым террористом), которые жестоко издевались над людьми.

Тогда, 19 февраля 2014 года, во время Майдана, под воротами воинской части №3033 (Внутренние войска) в Запорожье собрались участники мирного пикета. Десять горожан держали в руках плакаты, призывая бойцов Внутренних войск остаться в казармах, а не отправляться в Киев для разгона столичного Майдана.

Неожиданно к протестующим подъехал автобус, откуда вышел отряд вооруженных милиционеров. Они начали жестоко избивать людей. Потом пятерых мужчин бросили в автобус и привезли их в райотдел Коммунарского района Запорожья. Там избиения и издевательства продолжались. Уже ночью задержанных активистов отвезли в суд, где их приговорили за якобы злостное неповиновение распоряжению милиционеров к штрафу.

После бегства Януковича, прокуратура области начала расследование этого преступления. Тогда подозрение в совершении уголовного правонарушения по ч.2 ст.365 УК «превышение власти или служебных полномочий, которое сопровождалось насилием» было сообщено лишь заместителю начальника Коммунарского райотдела милиции Запорожья Игорю Мурашко.

Следственным судьей подозреваемому была избрана мера пресечения в виде личного обязательства, а его отстранили от должности. Правда, судья (она уже ушла на пенсию) еще в 2015 году восстановила в должности заместителя начальника Комунарского райотдела милиции Игоря Мурашко.

Дело передали в Комунарский райсуд по обвинению Игоря Мурашко в «превышении власти или служебных полномочий, которое сопровождалось насилием». Майору уже полиции грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

Досудебным расследованием установлено, что он руководил и вместе с другими работниками милиции принимал участие в избиении участников мирного собрания 19 февраля рядом с территорией воинской части № 3033. Также установлено, что во время задержания к гражданам применялись меры физического воздействия и спецсредства, а в помещении райотдела последние кроме физической боли также понесли моральные страдания.

Что интересно, работник прокуратуры, поддерживающий гособвинение в суде, как показалось одному из потерпевших по делу, запорожцу Вадиму Тихонову, больше похож на адвоката Мурашко, а не на прокурора.