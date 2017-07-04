Алчность сыграла злую шутку с жительницей Запорожья

Наивность и алчность напрочь отбивают рассудок у вроде бы умудренных жизненным опытом людей.

Так, во время опроса в полиции 34-летняя дама рассказала, что днем ей на мобильный телефон поступило «счастливое» сообщение о том, что она выиграла автомобиль. Дескать, супер-приз — её.

Также был указан контактный номер телефона, куда нужно обратиться за более подробной информацией. Она позвонила и ей поведали, что для получения авто, необходимо оплатить комиссионные якобы за транспортировку автомобиля и его страхование.

Запорожанка была от счастья на седьмом небе, и через терминал перечислила 12 тысяч гривен, но “супер-приза” так и не дождалась.