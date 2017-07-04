Бандиты из Запорожья, грабившие богачей, сядут в тюрьму на 15 лет (ВИДЕО)

Шестеро запорожцев, пять из которых уже бывшие сотрудники милиции, получили обвинение в бандитизме и разбойных нападениях.

Как уже сообщал «Верже», 8 июня этого года сотрудники спецподразделения СБУ задержали в разных местах шестерку бандитов. У них изъяли большие суммы денег и оружие.

В состав банды входили сотрудник одного из отделений полиции Запорожья, три сотрудника роты полиции особого назначения, а также 2 гражданских лица, один из которых бывший сотрудник спецподразделения «Беркут».

Налетчики, применяя физическое насилие и угрозы убийства, отбирали деньги у богатых горожан. По информации пресс-службы прокуратуры Запорожской области, арестованным сообщено о подозрении в бандитизме и участии в совершении разбойных нападений.

За совершение серии преступлений подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет с конфискацией имущества.