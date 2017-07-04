В Запорожской области шесть алкогольных «предприятий»

С начала года сотрудники налоговой милиции Запорожской области ликвидировали деятельность шести незаконных производств фальсифицированных алкогольных напитков. Также установлено и прекращено 7 фактов незаконной торговли подакцизными товарами через сеть Интернет.

Как рассказали «Верже» в пресс-службе ГФС региона, всего по результатам работы из незаконного оборота изъято товаров подакцизной группы на сумму 9,6 миллиона гривен.

Кроме того, перекрыто четыре канала поставки на территорию Украины алкогольных напитков, спиртосодержащей продукции и табачных изделий, ввозимых вне таможенного контроля.

В отношении организаторов незаконного изготовления, хранения и сбыта фальсификата в суд с обвинительным актом направлено 10 уголовных производств.