В Запорожье спасли опасное животное (ВИДЕО)

В воскресенье, 2 июля, в один из люков в Коммунарском районе Запорожья провалилась бродячая собака. К месту инцидента прибыла бригада спасателей «Кобра». С глубины 2.5 метра пса доставали с помощью веревки, хотя самому животному эта идея пришлась не по нраву.

На протяжении освободительной операции собака пыталась перегрызть веревку и агрессией отвечала на любые действия спасателей. К счастью, все закончилось благополучно, пса освободили из люка.

Видеороликом спасательной операции сотрудники «Кобры» поделились в популярной соцсети.