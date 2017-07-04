В маршрутках Запорожья могут появиться признаки цивилизации

В запорожских маршрутках могут появиться кондиционеры, если горожане поддержат петицию, которая появилась на сайте горсовета. Эту идею предложил активист Александр Деминенко. Он отмечает, что отопление в транспорте роскошью не считается. Поэтому не должен считаться чем-то сверхъестественным кондиционер в летнее время года.

«В Киеве эксплуатация общественного транспорта без кондиционеров запрещена, как и в оккупированном Крыму, – отмечает автор петиции. – У нас город в три раза больше чем Симферополь, но мы должны терпеть, терять сознание и так далее. Огромная просьба приобрести кондиционеры на весь транспорт, или хотя бы на маршрутки и автобусы».

Проголосовать за предложение можно здесь: http://ep.zp.gov.ua/uk/petitions/ustanovyt-na-vsem-gorodskom-transporte-kondytsyoner.