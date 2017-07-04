Запорожская полиция задержала наглого грабителя (ФОТО)

Запорожские патрульные по горячим следам задержали мужчину, который ограбил горожанку на ул. Святого Николая.

2 июля в 16:35 часов, патрульные получили сообщение о том, что мужчина сорвал с прохожей золотую цепочку с крестиком.

Полиция нашла похожего мужчину. Только подозреваемый заметил служебный автомобиль, начал убегать. Однако, ему это не удалось. Обидчика сразу задержали.

Во время поверхностной проверки, патрульные полицейские обнаружили золотую цепочку с крестиком. Заявительница узнала нападавшего и свои вещи.

Грабителя задержали. Ведется следствие.