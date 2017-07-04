Запорожские абитуриенты оказались в числе «всезнаек»

Запорожский край оказался в тройке лидеров по количеству абитуриентов, набравших высший бал в ходе внешнего независимого оценивания (ВНО).

В этом году 18 выпускников школ нашей области набрали по 200 баллов на тестировании ВНО. Таким образом, Запорожская область разделила третье место вместе с Харьковской областью. Лидерами в этом неформальном соревновании оказались Киевская и Львовская.

Кстати, в этом году внешнее независимое оценивание проходило по 12 учебным предметам. По украинскому языку и литературе, математике, истории Украины, русскому, испанскому, английскому, немецкому, французскому языкам, биологии, физике, географии и химии.

По информации департамента образования и науки Запорожской облгосадминистрации, для участия в основной сессии ВНО в нашем крае зарегистрировалось 10597 человек, что на 1411 меньше, чем в 2016 году. По численности зарегистрированных Запорожская область заняла 7 место в Украине. При этом дополнительная сессия только началась и продлится с 3 по 12 июля.