Запорожцев приглашают на удивительную выставку

В наш город с творческим визитом в рамках проекта «Единения. Восток-Запад» приехали Владимир и Екатерина Немиры (Львов). Как рассказали «Верже» организаторы встречи, в ближайшее время пройдет несколько встреч, на которые приглашаются все желающие.

— 4 июля в 18-00 в Центре искусств «Арт-Пространство» писательница, скульптор, культурная дипломатка представляет свои прозаические произведения — сборник новелл «Цветные рассказы» и роман «Иногда»;

— 5 июля в 15-00 в Запорожском художественном музее откроется выставка живописи Владимира Немиры и скульптуры Екатерины Немиры.

Должны обратить ваше внимание на тот факт, что Екатерина и Владимир являются родителями всемирно известной певицы Марьяны Садовской, которая 13 сентября 2014 провела благотворительный концерт в Запорожье для того, чтобы собрать средства на лечение украинских воинов, раненых в АТО.