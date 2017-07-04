Запорожцы негодуют: вандалы снова жгут Хортицу (ФОТО)

В Запорожье вчера снова горела территория Национального заповедника «Хортица». Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил сотрудник заповедника Виктор Кривоносов.

«Ранок починається не з кави», — написал научный сотрудник отдела охраны памятников, опубликовав видео и фото.

Опубліковано Victor Nukleuss 2 липня 2017 р.

В комментариях запорожцы неустанно возмущаются поведением людей, которые могли допустить пожар на Хортице, бросив окурок или что-то ещё. При этом комментаторы не исключают и поджогов в заповеднике, о которых ранее заявлял гендиректор Максим Остапенко.

Отметим, что в этом году пожары на Хортице по частоте бьют все рекорды. Гендиректор заповедника предполагал даже, что здесь могут орудовать маньяки-пироманы.