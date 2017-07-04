На курорте в Запорожской области тонул ребенок

В курортном Бердянске купание в море для 9-летнего мальчика едва не закончилось трагедией. Во время семейного отдыха на одном из пляжей ребенок пошел купаться, как вдруг его захлестнуло волной.

Небезразличный мужчина, который был неподалеку, увидел, что ребенку требуется помощь, самостоятельно выбраться из водоворота он не мог. Отдыхающий вытащил ребенка на берег и передал родителям.

Пострадавшего мальчика забрала карета скорой помощи в реанимационное отделение местной больницы. Об этом информирует пресс-служба ГСЧС в Запорожской области.